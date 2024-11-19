Özgür Özel'in 'kılıçlı yemin' çıkışına AK Parti'den sert tepki: Disiplin temel kuraldır!
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Görevden alınan teğmenlere hep birlikte kılıç töreni düzenleyeceğiz" ifadelerine tepki gösterdi. Efkan Ala, teğmenlerin uyarılara rağmen kılıç töreni yapmalarını disiplinsizlik olarak nitelendirerek, "Cumhurbaşkanı'mızın vatandaşla ilişkisi, seçmenle ilişkisi, vesayet odaklarının koridorlarında iktidar arayanlar tarafından sorgulanamaz" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi’ni ziyareti öncesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’nda dile getirdiği teğmenlerin kılıçla yemin etmesi konusundaki açıklamalarını eleştirdi.
Özgür Özel’in, "Görevden uzaklaştırılan teğmenlere hep birlikte kılıç töreni yaptıracağız, bu duruma sessiz kalanların hepsini emekli edeceğiz" ifadelerine sert bir şekilde cevap veren Efkan Ala, şu değerlendirmelerde bulundu:
"ÜNİFORMA VARSA DİSİPLİN TEMEL KURALDIR"
"Bir yerde üniforma varsa orada disiplin temel ilkedir ve temel kuraldır. Burada da aslında bir yöntem ve usul söz konusudur. Bunun soruşturma ve inceleme yeri de Milli Savunma Bakanlığıdır. Dolayısıyla bu konuları popülist söylemlerin ve propagandaların alanı haline getirmemek gerekir.
Türkiye bu konularda gerçekten tarihimizde çok sıkıntılar çekmiştir. Onun için kurumları, kurallarıyla, kanunlarıyla ve uygulamalarıyla rahat bırakmak lazım. Bu konuları popülist propaganda konusu haline getirmemek gerekir. Bu çok önemlidir. Türkiye'nin bu konularda tarihinde çok önemli, herkesin ders çıkaracağı tecrübeleri vardır.
"VESAYET ODAKLARININ KORİDORLARINDA İKTİDAR ARAYANLAR..."
Disiplin, üniformanın olduğu yerde her şeydir. Disiplinsiz davranmak, bütün o üniformaya olan saygıyı ve güveni de yok eder. O bakımdan bunun böyle olup olmadığının değerlendirilmesi, incelenmesi ve soruşturulması gereken merci de Milli Savunma Bakanlığıdır. Onlar da kanunlara, kurallara, Türk devlet geleneklerine, kurumların ve kuruluşların, TSK'nin geleneklerine uygun işlerini yapmaktadırlar.
Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı'mız zaten 'Millet kurdu bu partiyi ve biz adını koyduk.' diye yola çıktı. Sürekli vatandaşın içerisinde, pazarda, sahada. AK Parti'nin en önemli özelliği vatandaşın içinde olmasıdır. Cumhurbaşkanı'mız da bu niteliği ve kimliğiyle somutlaşmıştır ve ondan beri de vatandaşın iradesinin üstünde bir irade tanımadığının altını defalarca çizmiştir, hiçbir zaman sandığın dışında bir iktidar kaynağı da aramamıştır. Bu yönüyle hem bölgemize hem de dünyaya örnek olacak bir tecrübeyi ortaya koymuştur. O bakımdan Cumhurbaşkanı'mızın vatandaşla ilişkisi, seçmenle ilişkisi, vesayet odaklarının koridorlarında iktidar arayanlar tarafından sorgulanamaz."