Özgür Özel'in 'kılıçlı yemin' çıkışına AK Parti'den sert tepki: Disiplin temel kuraldır!

AK Parti​ Genel Başkanvekili Efkan Ala​, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi’ni ziyareti öncesinde, CHP​ Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM​ Grup Toplantısı’nda dile getirdiği teğmenlerin kılıçla yemin etmesi konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

Özgür Özel’in, "Görevden uzaklaştırılan teğmenlere hep birlikte kılıç töreni yaptıracağız, bu duruma sessiz kalanların hepsini emekli edeceğiz" ifadelerine sert bir şekilde cevap veren Efkan Ala, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir yerde üniforma varsa orada disiplin temel ilkedir ve temel kuraldır. Burada da aslında bir yöntem ve usul söz konusudur. Bunun soruşturma ve inceleme yeri de Milli Savunma Bakanlığıdır. Dolayısıyla bu konuları popülist söylemlerin ve propagandaların alanı haline getirmemek gerekir.

Türkiye bu konularda gerçekten tarihimizde çok sıkıntılar çekmiştir. Onun için kurumları, kurallarıyla, kanunlarıyla ve uygulamalarıyla rahat bırakmak lazım. Bu konuları popülist propaganda konusu haline getirmemek gerekir. Bu çok önemlidir. Türkiye'nin bu konularda tarihinde çok önemli, herkesin ders çıkaracağı tecrübeleri vardır.