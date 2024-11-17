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Nihat Zeybekci'den dikkat çeken 'Atatürk' çıkışı: Hayatta olsaydı AK Partili olurdu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
17 Kasım 2024 09:35 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 09:42
Nihat Zeybekci&#039;den dikkat çeken &#039;Atatürk&#039; çıkışı: Hayatta olsaydı AK Partili olurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'den dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP'nin siyasi tartışmalarda her defasında Atatürk'ü öne sürdüğünün söyleyen Zeybekci, "Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti’ye üye olurdu” ifadelerini kullandı.

AK Parti​ Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi'ne gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP​'yi eleştiri yağmuruna tutan Zeybekci, Atatürk​ ile ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"HEP ATATÜRK'ÜN ARKASINA SIĞINIYORLAR"

CHP'nin bir yanlış yaptığında sürekli Atatürk'ün arkasına sığındığını belirten Zeybekci, “Biraz daha zorlarsanız, Rahmetli Atatürk’ün arkasına sığınırlar, laiklikten söz ederler" dedi.

Nihat Zeybekci'den dikkat çeken 'Atatürk' çıkışı: Hayatta olsaydı AK Partili olurdu - 1. Resim

"ATATÜRK'ÜN ÜYE OLACAĞI TEK PARTİ AK PARTİ OLURDU"

CHP'nin Atatürk'ün mirasına sahip çıkmadığının altını çizen Zeybekci, "Ancak açıkça ifade ediyorum: Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP’ye üye bile yapmazlardı. Atatürk’ün üye olacağı tek parti AK Parti olurdu” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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