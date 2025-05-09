Pervin Buldan'a suikast iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi

Sırrı Süreyya Önder'in ardından Pervin Buldan'a yönelik suikast girişimi iddiaları gündem oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, olayın suikast değil kaza olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aracına haftalar öncesinde suikast düzeneği konulduğu DEM Parti tarafından doğrulandı. Açıklamaların ardından İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan'a yönelik suikast girişimi iddiaları ortaya atıldı. Konu ile ilgili konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Buldan'ın İtalya'da kaza geçirdiğini, suikast girişimi iddialarının doğru olmadığını belirtti.

PERVİN BULDAN İTALYA'DA KAZA GEÇİRDİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’la ilgili İtalya’da Roma’da kaza geçirdiğine haberler var. Evet, bir trafik kazası olduğu doğru. Ancak bu trafik kazası herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmedi. Araçta DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da vardı. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters yöne gitmesi sonucu gerçekleşmiş, neredeyse maddi hasarın bile olmadığı bir trafik kazası. Bundan başka bir şey çıkartmak doğru değil. Nitekim aynı gün plandıkları programa katıldılar." ifadelerini kullandı.