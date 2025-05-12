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 | Baran Aksoy

PKK'nın fesih kararı sonrası Mehmet Uçum'dan dikkat çeken açıklama! "Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır"

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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PKK'nın fesih kararı sonrası Mehmet Uçum'dan dikkat çeken açıklama!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 11:53

Terör örgütü PKK, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kongrenin sonuç bildirisini yayımladı. 40 yıllı terör örgütü PKK, fesih kararını duyurdu. PKK'nın fesih kararı sonrası Türkiye'deki birçok siyasi isimden peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. O açıklamalardan biri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'dan geldi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAYATA GEÇİYOR!

Sosyal medya üzerinden mesaj paylaşan Uçum, şu ifadeleri kullandı:

"Baştan belirtelim ki; Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek, Vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını veren aziz şehitlerimizin yüce hatıralarına bağlılığımızın bir gereği ve temel ödevimizdir. Görünen o ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük Ülke Liderliğinde, Sayın Bahçeli’nin cesur siyasi öncülüğüyle Devlet inisiyatifi olarak başlayan ve Devlet politikası olarak yürütülen Terörsüz Türkiye gerçeğe dönüşüyor. Türkiye halkının tüm unsurlarıyla beraber Türkler ve Kürtler emperyalizme karşı verilen varoluş mücadelesinde Kurtuluş savaşını kazanarak ve Türkiye Cumhuriyetini kurarak ebediyete kadar kendi kaderlerini birlikte tayin ettiler. Atatürk “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” ifadesiyle, Türkler ve Kürtler de içinde, Türkiye halkının tüm bileşenlerinin Türk Milletinin asli unsuru olduğu tespitini yaptı. Bu tespit Cumhuriyetin temel kurucu ilkelerinden biri oldu. Millet; geçmişi bugünü ve geleceği kuşatan bir kavram olduğu için bugün de bu ilke aynen geçerlidir, yani Türk Milletinin esası Türkiye halkıdır. Türkiye halkı çeşitliliğimizin Türk Milleti birliğimizin güvencesidir. Bugünler Türk, Kürt, Çerkez, Arap, Alevi, Sünni de içinde; Türk Milletinin tüm bileşenlerinin kaderlerinin bir ve aynı, gelecek vizyonlarının tek olduğunun tüm dünyaya gösterildiği günlerdir.

TÜRKİYE YÜZYILI; TÜRK VE KÜRT YÜZYILIDIR

Terörsüz Türkiye için yapılan açıklamaların ortaya koyduğu şudur:

  • Kürtler, Türk Milletinin asli kurucu bileşenidir.
  • Kürtler, Türk Milletinin ayrılmaz parçası sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve daimi sahibidir.
  • Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin de Milli Devleti’dir.
  • Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır.

Tam da bu paradigmaya uygun olarak yapılan tüm açıklamalar Terörsüz Türkiye’ye geçişte temel aşamanın tamamlandığını gösteriyor. Ayrıca bu açıklamalar Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti ile bütünleşmesinin tarihsel teyidi ve ilanıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Sayın Bahçeli’nin Türkiye’yi esas alan siyasetteki muhteşem birlikteliği ve uyumu, halkın olağanüstü desteği, siyaset kurumunun sorumlu yaklaşımı, Devletin tüm kurumlarıyla ve tam kapasite olarak sürecin yürütücülüğünü yapması Terörsüz Türkiye’ye geçişin güvencesi olmuştur.

Geldiğimiz noktada Terörsüz Türkiye için şu tespitleri yapmak artık mümkündür;

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR SONUÇ DEĞİL YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

Terörsüz Türkiye bir sonuç değil yeni bir başlangıçtır. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması ve bu aşamasının sona ermesiyle Türkiye için tarihsel bir yükseliş dönemi başlamaktadır. Yeni dönem Türkiye’yi her bakımdan güçlendirecektir. Demokrasi ve hukuk alanında kapsamlı reformların yapılacağı, ulusal ve yurtsever demokrasi hukukunun somutlandığı yeni bir aşamaya geçileceği herkesin kabulündedir. Görüldüğü üzere Kurtuluşla başlayan, Cumhuriyetin ilanıyla tescillenen Kuruluş sürecimiz, Terörsüz Türkiye’ye geçişi takiben yeni anayasa başta olmak üzere kapsayıcı reformların yapılmasıyla tamamlanacaktır. Böylece kuruluşunu tamamlamış Türkiye, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma hedefine yönelik büyük yürüyüşüne engelsiz ve daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Halkımızın tüm unsurlarının asli bileşen olduğu birliğimizin teminatı Büyük Türk Milletinin gözü aydın olsun. Yaşasın Tam Bağımsız ve Milli Birliği Tescilenmiş Büyük Türkiye"

https://x.com/mehmetucum/status/1921822703163506887

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