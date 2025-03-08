Prof. Ilıcalı: DEM’e oy verenlerin yüzde 99’u süreci destekliyor

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, TGRT Haber'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, yeni süreçle ilgili konuştu. Ilıcalı, “DEM Parti’ye oy verenlerin yüzde 99’u süreci destekliyor” dedi.

TGRT Haber'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gündemdeki gelişmeler masaya yatırıldı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1898464657829999026

Programda konuşan eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Hepimiz terörsüz Türkiye istiyoruz” diyerek, yeni sürecin önemine değindi.

"YÜZDE 99'U DESTEKLİYOR"

Eski AK Partili milletvekili ve akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “DEM’e oy verenlerin yüzde 99’u süreci destekliyor. Türkiye’nin teröre harcadığı enerji yeni fırsatlara ayrılacak. Önceki çözüm sürecinin bugünkü durumla hiç alakası yok” değerlendirmesini yaptı.