Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken açıklama: Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili karar verildi!

Gazeteci/yazar Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, diploması tartışma konusu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili olarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Yarkadaş, “İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili karar verildi” dedi…

TGRT Haber'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gündemdeki gelişmeler masaya yatırıldı. Programda konuşan gazeteci/yazar Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden soruşturmalarla ilgili, “İmamoğlu hakkında 11 soruşturmada 6 dava var. Soruşturma delil karartma olmaması için gizli yürütülüyor. İmamoğlu’yla ilgili soruşturmaların sayısı artıyor” ifadelerini kullandı.

“Mal varlıklarına el konulan 7 kişinin kim olduğunu öğrendim” diyen gazeteci/yazar Barış Yarkadaş, “İsim veremiyoruz. Bu konuyla ilgili aradığımı bildikleri için telefonlarını açmadılar. Bir ismi aradım ve görüştüm. MASAK meselesini sordum. Kendisi ‘Hesaplarımda şu an tedbir yok’ dedi. 7 kişinin İmamoğlu’nun yakın arkadaşları olduğu söyleniyor. Beykoz Belediyesi operasyonu çerçevesinde de bir villaya ve bazı banka hesaplarına tedbir konulduğu söyleniyor.” dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1898450316762198205

“DİPLOMASININ İPTAL EDİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Yarkadaş, şunları kaydetti: “YÖK Başkanını İstanbul’a gelmesi, 6 saat toplantı yapılması, savcılık hızlı bir soruşturma yapması, bu konunun bu kadar çok konuşulmasıyla birlikte ben Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edileceğini düşünüyorum. Bana göre diplomasıyla ilgili hukuken bir sorunun olması gerekiyor. Hata varsa zaten zamanaşımına uğramış.”

Yarkadaş, CHP'nin zor bir döneme girdiğini ve son olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti.