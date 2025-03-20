Protestolarda polis plastik mermi kullandı mı? DMM'den açıklama geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen ve gözaltına alınmasıyla devam eden soruşturmayla ilgili protestolar ülkenin dört bir yanında devam ederken polisin plastik mermi kullandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada plastik mermi iddialarını yalanladı.