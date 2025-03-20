Protestolarda polis plastik mermi kullandı mı? DMM'den açıklama geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen ve gözaltına alınmasıyla devam eden soruşturmayla ilgili protestolar ülkenin dört bir yanında devam ederken polisin plastik mermi kullandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada plastik mermi iddialarını yalanladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yöneltilen suçlamalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından, çeşitli illerde izinsiz protestolar gerçekleşti. Gösteriler sırasında "polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği" iddiaları ortaya atılırken, İletişim Başkanlığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Polis, öğrencilere plastik mermi ile müdahale etti.' iddiası doğru değildir. İzinsiz yapılan gösteri sırasında göstericilere yönelik plastik mermi ile müdahale edilmesi söz konusu değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır."