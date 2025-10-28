Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Roman toplumu temsilcisi Devlet Bahçeli ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Roman toplumu temsilcilerinden Volkan Ersoy'u kabul etti. Roman toplumuna ilişkin sorunlar ve projeler görüşmede ele alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Roman toplumu temsilcisi Devlet Bahçeli ile görüştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 17:57
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 17:57

Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, Genel Başkanı ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, Roman toplumuna yönelik çalışmalar ve değerlendirildi.

Roman toplumu temsilcisi Devlet Bahçeli ile görüştü

Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makamında bir araya geldi. Ersoy, sonrası yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin kendilerine, "Bu kapı Roman kardeşlerimize sonuna kadar açıktır" sözleriyle önemli mesaj verdiğini belirtti. Ersoy, "Bu sözler, Roman toplumuna verilen değer ve devletin samimi yaklaşımının ifadesidir" dedi.

Roman toplumu temsilcisi Devlet Bahçeli ile görüştü

ROMAN TOPLUMU ADINA PROJELER PAYLAŞILDI

Görüşmede, 1071 Malazgirt Zaferi’nden beri Anadolu’da yaşayan ve İslam-Türk sancağı altında yer alan kadim Roman toplumu adına yürütülen projeler paylaşıldı. Ayrıca Ersoy, Bahçeli’ye 110 yıllık Kandıra bezi peşkir ve 80 numaralı Gebzespor forması takdim etti. Ersoy, "Bizler için tarihi önemde bir görüşme oldu. Nazik kabulü ve samimiyeti için Sayın Bahçeli’ye şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! 'Bahar havası gelecek'
ETİKETLER
#görüşme
#devlet bahçeli
#mhp
#projeler
#Roman Toplumu
#Volkan Ersoy
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.