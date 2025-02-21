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Rozetini Erdoğan takmıştı! Kürşat Zorlu'ya önemli görev: Büyük kongre öncesi bomba kulis

23 Şubat Pazar günü düzenlenecek olan AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre öncesi, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun parti yönetiminde önemli bir göreve getirileceği iddia edildi. İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Zorlu'nun, kongrede 'Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı' adlı yeni bir birimde görev alacağı öne sürüldü. Bu atama ile Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı unvanını da alacak.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 10:14

AK Parti'nin "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganıyla 23 Şubat'ta düzenleyeceği 8. Olağan Büyük Kongre öncesinde siyasi kulislerde hareketlilik sürerken, önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti saflarına katılan "Akşener'in sağ kolu" olarak bilinen Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun parti yönetiminde kritik bir göreve getirileceği öne sürüldü.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİ VERİLECEK

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın canlı yayında paylaştığı bilgilere göre, kongrede "Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" adıyla yeni bir birim oluşturulacak ve bu başkanlığın başına Kürşad Zorlu getirilecek. Böylelikle Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı unvanıyla parti yönetiminde aktif rol alacak.

AK PARTİ'YE TRANSFER OLMUŞTU

Kürşad Zorlu, 2 Ocak 2025'te İYİ Parti'den istifa etmiş, 21 Ocak 2025'te ise AK Parti'ye katılmıştı. AK Parti Ankara İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine parti rozeti takdim edilen Zorlu, o törende yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.Siyaset kulislerinde büyük yankı uyandıran bu iddia hakkında AK Parti cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Kürşad Zorlu'nun kongre sonrası partide önemli bir sorumluluk üstleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kürşad Zorlu kimdir?
Siyasetçi, akademisyen ve yazar olan Kürşad Zorlu, 9 Nisan 1977 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Babası MHP'den 1994-2004 arası Yerköy belediye başkanlığı yapmış olan Bahri Zorlu'dur. İlk, orta, lise öğrenimini Yozgat ilinde tamamlayan Kürşad Zorlu, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde profesör ve yönetim bilimleri ana bilim dalı başkanı oldu. 2011-2013 yılları arasında Ahilik Araştırma Merkezi, İstihdam Kurulu ve KOBİ Proje Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Kasım 2019'da Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı. önetim ve strateji alanlarında doçent unvanına sahip olan Kürşad Zorlu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmıştır. 19 Ekim 2022'de İYİ Parti'ye katıldı, aynı gün İYİ Parti Sözcüsü ve genel başkan başdanışmanlığı görevine getirildi. 2023 tarihinde gerçekleştirilen 3. İYİ Parti Olağan Kurultayı'nın ardından İyi Parti Medya İlişkileri Başkanı görevine getirildi. İngilizce ve Kazakça bilen Zorlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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