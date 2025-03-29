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RTÜK Başkanı Şahin'den medyayı tehdit eden Özgür Özel'e tepki! 'Riyakarlıklarını gördük'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Maltepe'de düzenlenen mitingde bazı medya kuruluşlarını tehdit ve boykot etti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu çağrılara tepki göstererek, "Günlerdir 'özgür basın' nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük! Televizyonların yayın akışına müdahale ederek “son 2 dakika, son 3 dakika” diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez!" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 16:39

Türkiye'nin siyasi gündeminde kazan kaynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu ile İBB yönetimindeki isimlerin de olduğu 48 kişi yolsuzluk, rüşvet ve terörden tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi, Maltepe’de bir miting gerçekleştirdi.

Özel, mitingi canlı yayınlamayan medya kuruluşlarını tehdit ve boykot etti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP liderinin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

'DOĞRUDAN HEDEF GÖSTERİLDİ'

Sosyal medyadan açıklama yapan Şahin şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir “özgür basın” nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük!

Televizyonların yayın akışına müdahale ederek “son 2 dakika, son 3 dakika” diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez!

Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür!

https://x.com/ebekirsahin

'RTÜK OLARAK GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur!

Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz!

Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır.

Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Sıkça Sorulan Sorular

Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı?
19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurucusu olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, terör örgütüyle iş birliği ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı.
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