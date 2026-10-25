Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 12:47

RTÜK ve Aile Bakanlığı’ndan dev teşvik: 2026 aile ve çocuk dostu yapımlara toplam 25 milyon TL'lik ödül verilecek

RTÜK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen "2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" kapsamında, aile değerlerini ve çocuk gelişimini destekleyen projelere 10 kategoride toplam 25 milyon TL ödül dağıtılacak.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 12:47

Aile bağlarını ve toplumsal değerleri ekranlara taşıyan nitelikli yapımları desteklemek amacıyla başlatılan "2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" projesi başladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu () ile ortaklığında, ’nın da katkılarıyla yürütülen teşvik programı bünyesinde, belirlenen 10 farklı kategoride toplam 25 milyon TL nakdi teşvik ödülü dağıtılacağı açıklandı.

RTÜK ve Aile Bakanlığı’ndan dev teşvik: 2026 aile ve çocuk dostu yapımlara toplam 25 milyon TL'lik ödül verilecek

AİLE VE ÇOCUK GELİŞİMİ MERKEZE ALINIYOR

Teşvik projesiyle; televizyon ve dijital mecralarda aile bağlarını güçlendiren, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimine olumlu katkı sağlayan, milli ve manevi değerleri yansıtan yapımların sayısının artırılması hedefleniyor.

Sektör temsilcilerini ve yapımcıları teşvik etmek üzere kurgulanan ödül mekanizması sayesinde, ekranlardaki olumsuz içeriklerin yerine yapıcı ve eğitici hikayelerin öne çıkarılması amaçlanıyor.

RTÜK ve Aile Bakanlığı’ndan dev teşvik: 2026 aile ve çocuk dostu yapımlara toplam 25 milyon TL'lik ödül verilecek

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri için başvuruların devam ettiğini, aileyi merkeze alan, çocukların gelişimine katkı sunan hikayeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aile bağlarımızı güçlendiren, evlatlarımızın dünyasını zenginleştiren ve değerlerimizi yansıtan nitelikli yapımların çoğalmasını önemsiyoruz. Bu anlayışla, RTÜK işbirliğiyle düzenlediğimiz '2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri' için başvurular devam ediyor. Aileyi merkeze alan, çocuklarımızın gelişimine katkı sunan hikayeleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz."

Bakan Göktaş, son başvuru tarihi 31 Aralık 2026 olan ödüller için "https://ailevecocukdostu.rtuk.gov.tr" adresinden başvuru yapılabileceğini belirtti.

https://x.com/MahinurOzdemir/status/2114278460164088067

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aile dizisinden görüntü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan: İş bulamıyorum
Aile dostu dizilere müjde!
ETİKETLER
#mahinur özdemir göktaş
#aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
#RTÜK
#kültür ve turizm bakanlığı
#2026 Yılı Aile Ve Çocuk Dostu Yapım Ve Dizi Teşvik Ödülleri
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.