RTÜK ve Aile Bakanlığı’ndan dev teşvik: 2026 aile ve çocuk dostu yapımlara toplam 25 milyon TL'lik ödül verilecek

Aile bağlarını ve toplumsal değerleri ekranlara taşıyan nitelikli yapımları desteklemek amacıyla başlatılan "2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" projesi başladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla yürütülen teşvik programı bünyesinde, belirlenen 10 farklı kategoride toplam 25 milyon TL nakdi teşvik ödülü dağıtılacağı açıklandı.

AİLE VE ÇOCUK GELİŞİMİ MERKEZE ALINIYOR

Teşvik projesiyle; televizyon ve dijital mecralarda aile bağlarını güçlendiren, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimine olumlu katkı sağlayan, milli ve manevi değerleri yansıtan yapımların sayısının artırılması hedefleniyor.

Sektör temsilcilerini ve yapımcıları teşvik etmek üzere kurgulanan ödül mekanizması sayesinde, ekranlardaki olumsuz içeriklerin yerine yapıcı ve eğitici hikayelerin öne çıkarılması amaçlanıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ DUYURDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri için başvuruların devam ettiğini, aileyi merkeze alan, çocukların gelişimine katkı sunan hikayeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aile bağlarımızı güçlendiren, evlatlarımızın dünyasını zenginleştiren ve değerlerimizi yansıtan nitelikli yapımların çoğalmasını önemsiyoruz. Bu anlayışla, RTÜK işbirliğiyle düzenlediğimiz '2026 Yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri' için başvurular devam ediyor. Aileyi merkeze alan, çocuklarımızın gelişimine katkı sunan hikayeleri teşvik etmeyi sürdüreceğiz."

Bakan Göktaş, son başvuru tarihi 31 Aralık 2026 olan ödüller için "https://ailevecocukdostu.rtuk.gov.tr" adresinden başvuru yapılabileceğini belirtti.

https://x.com/MahinurOzdemir/status/2114278460164088067