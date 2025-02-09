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 | Yusuf Özgür Bülbül

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Gazze teslim olmayacak!

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Gazze ne meydanda ne de masada teslim olmayacak. Gazzeliler, kendilerine dayatılan hiçbir oyuna boyun eğmeyecek” dedi...

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Gazze teslim olmayacak!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 21:46
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 21:46

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malatya'da partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kanallıyı Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Arıkan, Gazze meselesi ve vatandaşın geçim sıkıntısına dikkat çekti. Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Türkiye’nin en büyük sorununun ekonomi ve geçim sıkıntısı olduğunu belirtti.

Ekonomik krizle mücadele eden vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Arıkan, ekonomik politikaları eleştirdi. Arıkan, enflasyon rakamlarının manipüle edildiğini ve asgari ücretin cebe girmeden değer kaybettiğini savunarak, "Milyonlarca asgari ücretlinin, memurun, emeklinin maaşlarının açıklanacağı ay enflasyon yüzde 1’e iniverdi. Maaşların insanımızın eline geçeceği ay enflasyon bir baktık ki yüzde 5’e çıkmış." diye konuştu.

“16 MİLYON KİŞİ EVİNİ ISITAMIYOR”

Türkiye’de ev sahibi olmanın giderek imkânsız hale geldiğini de belirten Arıkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de bir ailenin ev sahibi olabilmesi için 52 yıl boyunca birikim yapması gerekiyor. Dünyada ev satın almanın en uygun olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye, 631 maaşla sondan ikinci sırada yer alıyor. TÜİK 2024 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam şartları istatistiklerine göre ise nüfusun yüzde 31.3’ü sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problemler yaşıyor. 16 milyon kişi evini ısıtamıyor."

"GAZZE NE MEYDANDA NE MASADA ASLA TESLİM OLMAYACAKTIR"

Arıkan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değindi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze’ye dair yeni planlarının kabul edilemez olduğunu belirten Arıkan, "Plana göre Gazzeliler Ürdün ve Mısır’a sürgün edilecek. ABD, gerekirse Gazze’ye asker gönderecek. Açıkça diyorlar ki, ‘Meydanlarda yenemedik, ama masada kazanacağız.’ Ama buradan ilan ediyoruz. Gazze masada da teslim olmayacak. Gazzeliler, kendilerine dayatılan hiçbir oyuna boyun eğmeyecek. Ne emperyalistlerin planları ne de zalimlerin oyunları Gazzelilerin iradesini kıramayacak. Herkese çağrımızdır. Kanlı imara, zalim mimara, sınır tanımayan pervasızlığa, insan haklarını hiçe sayan haksızlığa ve en çok yaralayan duyarsızlığa dur diyelim. Gazze, bu bölgenin kalbidir. O kalp durursa sadece Gazze değil, tüm İslam coğrafyası yara alır. Ankara, Cidde, Kahire, İslamabad bundan etkilenir. Gazze Gazzelilerindir. Gazze, ne meydanda ne masada asla teslim olmayacaktır" diye konuştu.

 

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