Saadet Partisi kongre tarihini açıkladı! Temel Karamollaoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 31 Mart yerel seçimlerinden sonra sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevini bırakacağını açıklamasının ardından partide kongre hazırlıklarına başlanmıştı. Ancak 30 Haziran 2024 tarihinde yapılması planlanan 3. Olağanüstü Büyük Kongre iptal edilmiş, kongrenin 'olağan kongre' şeklinde kasım ayında düzenlenmesine karar verilmişti.

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihi belli oldu. Partiden yapılan açıklamada, 9. Olağan Büyük Kongre'nin 24 Kasım Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu, Temel Karamollaoğlu'ndan boşalacak Genel Başkanlık için Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan'ın desteklediklerini açıkladı.

Saadet Partisi YİK'ten yapılan açıklamada, "Malumunuz olduğu üzere, Saadet Partisi Genel Başkanımız Muhterem Temel Karamollaoğlu Bey'in talebi doğrultusunda ve teşkilatlarımızla yapılan görüşmeler neticesinde 9. Olağan Kongremizin 24 Kasım 2024 tarihinde Ankara'da yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Dün yapılan Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklamada ise şöyle denildi:

"Böylesi tarihi bir süreçte kongremizin birlik ve bütünlük içerisinde gerçekleşmesinin büyük önem arz ettiği YİK üyelerimiz tarafından da bir kez daha teyit edilmiştir. Dünyamızın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte; 'yaşanılabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyayı kurma hamlelerini birlik ve bütünlük içerisinde gerçek için, yapılan geniş istişare ve teşkilat mensuplarımızın kahir ekseriyetinin tercihleri doğrultusunda, Sayın Genel Başkanımızın da tensipleriyle; Genel Başkanlık görevinin Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Sayın Mahmut Arıkan tarafından bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yürütülmesi hususunda Yüksek İstişare Kurulumuzun görüş birliği içinde olduğunu Teşkilat Mensuplarımıza ve Büyük Kongre Delegelerimize saygılarımızla duyururuz."