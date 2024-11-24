Saadet Partisi Olağan 9. Olağan Kongresi başladığı gibi kavga çıktı! Yumruklar havada uçuştu

24 Kasım 2024 12:02 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 12:11

Saadet Partisi'nde yeni genel başkanının belli olacağı 9. Olağan Kongresi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak genel başkanlık için mücadele ediyor. Kongre başladığı sırada salona giriş yapmak isteyen delegeler ile görevliler arasında kavga çıktı. Bazı delegeler ile parti görevlileri arasında yumruklu kavga anları kameralara yansıdı.

Saadet Partisi​'nde yeni genel başkanın belli olacağı kongreye Ankara Atatürk Spor Salonu'nda start verildi. Mevcut Genel Başkan Temel Karamollaoğlu​'nun görevinin son bulacağı kongrede; Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak genel başkanlık için yarışıyor. Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, (YİK) Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ı genel başkan adayı olarak belirledi.

AK PARTİ VE CHP'DEN DE KATILIM OLDU

Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu'nun da belli olacağı kongrede Parti Sözcüsü Birol Aydın ve Mustafa Kamalak da genel başkanlık için yarışacak. Kongreye AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de katıldı.

KAVGA ÇIKTI

Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kongrede delege girişinden salona giriş yapmak isteyen delegeler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arbede büyüdü. Bazı delegeler ile parti görevlileri arasında yumruklu kavga anları kameralara yansıdı.