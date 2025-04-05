Saadet Partisi'nden boykot tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP'nin yaptığı boykot çağrılarına tepki gösterdi. Siyasi tercihler üzerinden şirketleri ve sanatçıları hedef göstermenin yanlış olduğunu söyleyen Arıkan, elektrik ve doğal gaza yapılan zamları da eleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in desteğiyle başlayan boykot çağrılarına Saadet Partisi'nden tepki geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları ve il müfettişleri toplantısında, Türkiye'nin ve bölgenin Cumhuriyet tarihinin en zor dönemlerini yaşadığını söyledi.

Milletin umudunu yitirme noktasına geldiğini savunan Arıkan, parti olarak işlerinin bu umudu yeniden yeşertmek ve özgürleştirmek olduğunu anlattı.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMMINA TEPKİ

Enflasyon rakamları hakkında konuşan Arıkan, "Bakanları ve rakamları değiştirerek ekonomiyi düzeltebileceğinizi sanıyorsunuz ve yine yanılıyorsunuz." diye konuştu.

Arıkan, elektrik ve doğal gaza yapılan zammı eleştirerek, bu zammın mutfağa, salona, çocuk odasına düşen bir gölge olduğunu aktardı.

"BOYKOTU YANLIŞ BULUYORUZ"

Ülkede hükümet ve ana muhalefetin boykot gündeminde ortak, boykot listesinde karşıt konumda olduğunu dile getiren Arıkan, "Sadece siyasi tercihleri üzerinden firmaları, esnafları, sanatçıları boykot adı altında hedef göstermeyi yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandı.

İKTİDARA ÇAĞRI YAPTI

Belediyelerdeki yolsuzlukların üzerine gitme konusunda iktidara çağrıda bulunan Arıkan, "Eğer gerçekten niyetiniz yolsuzlukları önlemekse gelin parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyeleri denetleyelim. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin temsil edildiği bir komisyon kuralım. Önce büyük şehirleri, sonra tüm şehir ve ilçe belediyelerini incelemeye alalım." diye konuştu.