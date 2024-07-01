Saadet Partisi'nin eski lideri genel başkanlığa aday oldu
Sağlık sorunları sebebiyle genel başkanlığı bırakacağını açıklayan Temel Karamollaoğlu'nun ardından Saadet Partisi'nde genel başkanlığa bir aday daha çıktı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra sağlık sorunlarını gerekçe göstererek koltuğundan ayrılma kararı aldı.
Parti kulislerinde genel başkanlık yarışı için Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın adı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu'nun ve Temel Karamollaoğlu'nun adayı olarak ön plana çıkıyor.
Ancak Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Ayın da parti içi muhalefetin adayı olma kararı aldı.
GENEL BAŞKANLIĞA ÜÇÜNCÜ ADAY
Saadet Partisi'nde genel başkanlık yarışına son olarak bir isim daha eklendi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre; eski genel başkan Mustafa Kamalak, Saadet Partisi genel başkan adayı oldu.
Kamalak 2016 yılında koltuğunu Temel Karamollaoğlu'na bırakmıştı.
KONGRE ERTELENMİŞTİ
Saadet Partisi’nin 30 Haziran Pazar günü yapılması planlanan 3. Olağanüstü Kongresi iptal edilmiş, iptalin nedeninin ise ortak aday üzerinde uzlaşılamaması olduğu bilgisi kulislere yansımıştı.
Yeni kongre tarihinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.