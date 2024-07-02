Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk mesaj: Var gücümle çalışacağım

02 Temmuz 2024 05:53 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 05:55

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından ilk mesajını yayınladı. Yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle" ifadelerine yer verdi.