Şamil Tayyar'dan CHP'ye FETÖ tepkisi: Kalkan oldular!

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci/yazar Şamil Tayyar, CHP’nin hiçbir dönemde FETÖ’ye karşı olmadığını söyledi. Tayyar, “Sadece cemaate karşıydılar. Cemaat olarak tanımlandığı dönemde itirazları vardı ancak terör örgütü haline evrilince CHP tavrını değiştirdi ve destek olmaya başladı” dedi…

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber’de katıldığı Medya Kritik programında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) geçmişten bugüne Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı tutumunu eleştirdi. Tayyar, CHP'nin başlangıçta sadece "cemaat" olarak tanımlanan yapıya mesafeli durduğunu, ancak bu yapının bir terör örgütüne dönüştükten sonra CHP'nin tavrının değiştiğini ve destekleyici bir yöne evrildiğini öne sürdü.

https://x.com/tgrthabertv/status/1913318369295552763

“KALKAN VAZİFESİ GÖRDÜLER”

Tayyar, CHP'nin geçmişte FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen bazı isimlere sahip çıktığını ve 17 Aralık olaylarına ilişkin yasa dışı ses kayıtlarının CHP Genel Başkanı tarafından canlı yayında okunduğunu hatırlattı. Ayrıca, CHP'nin FETÖ yayınlarını koruma çabası içinde olduğunu ve devletin terör örgütüyle mücadelesi sırasında "kalkan" vazifesi gördüğünü ifade etti.

"SAHİPLENDİLER"

Tayyar, “Sadece cemaate karşıydılar. Cemaat olarak tanımlandığı dönemde itirazları vardı ancak terör örgütü haline evrilince CHP tavrını değiştirdi ve destek olmaya başladı. Cemaatken karşıydılar, sonra sahiplenmeye başladılar. Zekeriya Öz’e sahip çıktıkları cümleleri hatırlıyoruz. 17 Aralık’la ilgili hukuk dışı montaj kayıtlarını CHP Genel Başkanı canlı olarak grup toplantısında okudu. Yasadışı yapının hukuk dışı kaydını canlı vermeleri unutuldu. FETÖ yayınlarını korumaya çalıştılar. Devlet mücadele başlatmış siz kalkan haline geliyorsunuz. Şimdi de “uyarmıştık” diyorlar. Siz cemaate karşıydınız ama terör örgütüne karşı değildiler. Kendi özeleştirilerini yapsınlar” diye konuştu.

Şimdilerde CHP'nin "uyarmıştık" söylemini eleştiren Tayyar, partinin geçmişte cemaate karşı olmasına rağmen terör örgütüne karşı net bir duruş sergilemediğini savundu ve CHP'yi özeleştiri yapmaya çağırdı.

Özellikle CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın Bank Asya'ya o dönem para yatıran isimlerden biri olduğunu belirten Tayyar, bu durumun CHP'nin FETÖ'ye karşı olmadığı yönündeki söylemleri ve iddiaları güçlendirdiğini kaydetti.