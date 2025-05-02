Şamil Tayyar: CHP yönetimi sokağa teslim olmuş!

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında, CHP yönetiminin İmamoğlu sürecinde "sokağa teslim olduğunu" ve şiddete dayalı siyasetin CHP'yi de içine alacak şekilde büyüdüğünü söyledi.

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci/yazar Şamil Tayyar, CHP'nin marjinal grupların heveslerine yenik düşerek polisle ve kamu görevlileriyle karşı karşıya geldiğini, bu görüntülerin savunulmasının mümkün olmadığını belirtti.

“MARJİNAL HEVESLERE YENİK DÜŞÜYORLAR”

Gazeteci Şamil Tayyar, “CHP yönetimi maalesef bu İmamoğlu sürecinde sokağa teslim olmuş vaziyette. Şiddete dayalı siyaset CHP’yi de içine alacak şekilde büyür haline geldi. Bunu yaparken de o marjinal heveslere yenik düştükleri için polisle kamu görevlileriyle karşı karşıya geliyorlar. O görüntüleri savunabilmek mümkün değil. Polisin orda ihtarı var durulması lazım. İçeride kimin olduğu da önemli değil.” diye konuştu.

"TUHAF BİR KONUŞMA YAPIYOR"

Ayrıca, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğundan beri "alakasız, yalan ve ortalığı karıştırmaya yönelik" konuşmalar yaptığını, bunun nedeninin İBB ile ilgili iddiaların konuşulmasını engellemek olduğunu savunan Tayyar, “Özgür Özel CHP Genel Başkanı olduğundan beri alakasız, yalan, ortalığı karıştırmak gibi tuhaf bir konuşma yapıyor. İBB ile ilgili iddialar konuşulmasın diye yapıyor” dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1918389347096608801

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise, CHP'nin eylemlerinin "polisle halkı karşı karşıya getirmek" olduğunu ve "polislerin CHP'ye karşıymış gibi bir hava oluşturmanın kimseye faydası olmadığını" ifade etti.

Fatih Atik, "CHP'nin bu yaptığı polisle halkı karşı karşıya getirmek değil mi? Sanki polisler CHP'ye karşıymış gibi bir hava oluşturmanın kimseye faydası yok." dedi.