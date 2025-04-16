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 | Yusuf Özgür Bülbül

Şamil Tayyar: CHP’nin erken seçim talebi karşılık bulabilir!

Gazeteci-yazar Şamil Tayyar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) erken seçim talebinin, meşru bir zeminde yürütülmesi halinde karşılık bulabileceğini öne sürdü. Tayyar, CHP'nin, mevcut siyasi tablo içerisinde ara seçime gitme olasılığını da değerlendirdi…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 00:04

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve gazeteci/yazar Şamil Tayyar, Tuna Öztunç’un moderatörlüğünde gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim talebiyle ilgili konuşan Tayyar, seçim talebinin karşılık bulabileceğine dikkat çekti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1912590198216568985

2025-2027 ARASINDA OLABİLİR

İktidarın ve muhalefetin erken seçim için gerekli oy çoğunluğuna sahip olmadığını belirten Tayyar, olası bir ara seçimin Kasım 2025 ile Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleşebileceğini ifade etti. Ayrıca, CHP milletvekillerinin istifalarının TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin mümkün görünmediğini söyledi.

Şamil Tayyar: CHP’nin erken seçim talebi karşılık bulabilir!

Gazeteci/yazar Şamil Tayyar, “CHP erken seçim talebini meşru zeminde yürütürse karşılık bulabilir. CHP ara seçime zorlayabilir. Erken seçim için ne iktidarın ne de muhalefetin oyları yetmiyor. Kasım 2025- Mayıs 2027 arasında ara seçim yapılabilir. CHP istifalarının genel kurulda geçmesi mümkün gözükmüyor” dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1912600192630812799

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise CHP'nin gerçekleştirdiği eylemlerin sonuç getirmediğini dile getirdi. Atik, CHP'nin erken seçim için yeterli milletvekili sayısına sahip olmadığını vurguladı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “CHP'nin eylemleri sonuç üretmedi. CHP'nin erken seçim için vekil sayısı yetmiyor” değerlendirmesini yaptı.

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