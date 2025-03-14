Şamil Tayyar'dan çarpıcı Yavaş-İmamoğlu yorumu: Çin işkencesi yapıyor

Medya Kritik programında konuşan Gazeteci ve Yazar Şamil Tayyar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tayyar, “Mansur Yavaş İmamoğlu'na Çin işkencesi yapıyor” dedi. İşte detaylar...

TGRT Haber’de Medya Kritik programında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve Gazeteci/Yazar Şamil Tayyar önemli değerlendirmelerde bulundu. Şamil Tayyar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tayyar, Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'na "Çin işkencesi" yaptığını söyledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1900620216532398410

'İMAMOĞLU ADAY OLAMAYACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR!'

Tayyar, İmamoğlu'nun mevcut şartlarda aday olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. İmamoğlu'nun ve çevresinin, geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hataları tekrarladığını savundu. İmamoğlu'nun "ya kendisi olacak ya olacak" dışında seçenek sunmadığını söyledi.

“ÇİN İŞKENCESİ YAPIYOR”

Tayyar, İmamoğlu'nun "yenilmedik, devam etmek istiyoruz" diyebileceğini ifade etti. Gazeteci ve Yazar Şamil Tayyar, “İmamoğlu’nun mevcut şartlar içerisinde aday olması ihtimal gözükmüyor. Geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu nasıl hata yaptıysa şimdi de İmamoğlu ve çevresi aynı hatayı yapıyor. İmamoğlu “ya kendisi olacak ya olacak” seçeneği dışında seçenek sunmuyor. İstanbul Üniversitesi diplomayı iptal ettiğinde CHP ön seçimi iptal eder mi fikrim yok. İmamoğlu gördüğümüz kadarıyla “yenilmedik, devam etmek istiyoruz” diyebilir. Mansur Yavaş ise İmamoğlu'na Çin işkencesi yapıyor mehter marşı gibi. Güzellemenin arasına küçük bir dokundurma koyuyor. İmamoğlu adaylıktan vazgeçmediği sürece 3 adaylı bir yarış olacağını düşünüyorum. Mansur Yavaş, adaylığı kafaya koymuş” şeklinde konuştu.

Tayyar, Yavaş'ın güzellemenin arasına küçük bir dokundurma koyduğunu belirtti ve Mansur Yavaş’ın adaylığı kafaya koyduğunu söyledi.

'ÖN SEÇİM MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞINI ÖNLEMEK İÇİNDİ!'

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise "Ön seçim Mansur Yavaş'ın adaylığını önlemek içindi!" değerlendirmesini yaptı. Yavaş, "Mansur Yavaş'la ilgili Beypazarı başkanlığı döneminden soruşturmaların başlayabileceği konuşuluyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu şuan rakipler. Ön seçim formülü Mansur Yavaş'ı yedeğe çıkarmak içindi" dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1900624753376874608

KÜÇÜK: DİPLOMA İPTAL EDİLMELİ

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük de İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi gerektiğini kaydetti. Küçük, "İmamoğlu’nun diploması geçersiz. İmamoğlu’nun diploması iptal edilmeli. İmamoğlu'nun diploması için iptal kararı çıkacak gibi. İptal kararına karşı yargı yolu açık.” dedi.