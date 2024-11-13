Şamil Tayyar Medya Kritik’te: Öcalan’a çağrıda mutabakat yok!

13 Kasım 2024 23:52 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 00:01

Medya Kritik programına konuk olan Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar, gündemdeki gelişmelere dair yaptığı değerlendirmede, siyasetçilerin istişareden uzaklaşmaması gerektiğini söyledi. MHP lideri Bahçeli’nin "Öcalan" çağrısını değerlendiren Tayyar, “Bahçeli ve Erdoğan arasında Öcalan’a çağrıda mutabakat yok” dedi…

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TGRT Haber’de yayımlanan Tuna Öztunç moderatörlüğündeki Medya Kritik programında Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gazeteci Murat İde ve Gazeteci Yazar Şamil Tayyar, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundular.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Öcalan" çıkışını değerlendiren Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, “Erdoğan’ın gündeminde yeni süreç yoktu. Erdoğan ve Bahçeli arasında görüş ayrılığı olduğu kesin. MHP ile ittifaktan hoşlanmayan bir grup AK Partili var. MHP ve AK Parti bir araya gelip meseleyi tatlıya bağlamalı.” diye konuştu.

“BİR ARAYA GELEREK AŞACAKLAR”

Cumhur İttifakı’nda fikir ayrılığı olduğu yönündeki iddiaları değerlendiren eski AK Partili milletvekili ve Gazeteci-Yazar Şamil Tayyar, Öcalan çağrısıyla ilgili AK Parti ve MHP arasında bir mutabakat olmadığını söyledi. Tayyar, “Bahçeli ve Erdoğan arasında Öcalan’a çağrıda mutabakat yok. Bahçeli’nin tatlı bir sitemi olduğu anlaşılıyor. Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelerek sorunu aşacaklar.” şeklinde konuştu.

Tayyar, “Bahçeli’nin Öcalan ısrarı AK Parti’nin sessizliğine tepki” yorumunu yaptı. Tayyar, son olarak siyasetçilerin istişareden uzaklaştıkça hata yaptığını söyledi.

Türkiye Gazetesi Yazarı Küçük, “Mümtazer Türköne’yi içeriden çıkaran Bahçeli’nin çıkışı oldu. Abisi 70’lerde öldürülen MHP’nin önemli isimlerinden biridir. Ama zaman zaman muhalif medyada ya da dışarıdan fon alan medya kuruluşlarında çıkıyor. Teğmenler konusunda çıkışları oldu. Mümtazer Türköne ile Bahçeli’nin görüşmesi oldu mu diye sorduğumda kesinlikle olmadığını söylediler.” ifadelerini kullandı.