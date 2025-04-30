Şamil Tayyar'dan bomba iddia! Özgür Özel'in Mansur Yavaş korkusunu açıkladı: Başka partilerle temasa geçti

Gazeteci Şamil Tayyar, CHP'nin ön seçime giderek Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinin ardından adaylık yarışında geri planda kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Mansur Yavaş'ın başka siyasi partilerle temasa geçtiğini söyleyen Şamil Tayyar, "Ankara kulislerinde gelecek yılın sonuna doğru yeni bir siyasi organizasyona gireceği konuşuluyor" dedi. Özgür Özel'in Yavaş'ı kaybetme korkusu yaşadığını söyleyen Tayyar, "Daha 3 gün önce bütün planlar İmamoğlu diyordu. Şimdi Yavaş'ın adını zikrederek ağzına bir parmak bal çaldı" yorumunda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye'sine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı ön seçimle partisinin cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Ancak Ekrem İmamoğlu ile ilgili davalar ve üniversite diplomasının iptal edilmesi, adaylık konusunda soru işaretlerine yol açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ise Mansur Yavaş korkusu sardı. Uzun süredir CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için adı geçen ancak İBB soruşturmalarının ardından İmamoğlu'nun gerisinde kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Şamil Tayyar, Mansur Yavaş'ın CHP dışındaki bazı siyasi partilerle görüşme halinde olduğunu öne sürdü.

"ÖZEL'İN MANSUR YAVAŞ'I KAYBETME KORKUSU VAR"

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Şamil Tayyar "Özgür Özel'de zihni bir bulanıklık görüyorum. Onu çok masumane değerlendirmiyorum. Bir taraftan Ekrem İmamoğlu'na odaklanmış bir siyaset tarzı var ama diğer taraftan da Mansur Yavaş'ı kaybetme korkusu var" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA SİYASİ PARTİLERLE TEMASA GEÇTİ"

Bu korkunun altında yatan sebebi çarpıcı sözlerle açıklayan Tayyar, "Çünkü Mansur Yavaş'ın CHP dışı bazı siyasi partilerle temasa geçtiği, muhtemeldir ki gelecek yılın sonuna doğru yeni bir siyasi organizasyona gireceğine dair Ankara kulislerinde konuşulan çok yaygın iddialar var" diyerek söz konusu iddiaların siyasi mecralarda gündeme geldiğini söyledi.

CHP lideri Özgür Özel'in de bu konuda hesap yaptığını dile getiren Şamil Tayyar, "Bu son derece doğal. Fakat İmamoğlu ile ilgili çıtayı o kadar yükseltti ki manevra yaparken çok ciddi bir sarsıntı geçiriyor. Bu da kamuoyunda tartışılıyor" dedi.

"İMAMOĞLU DAVASI 2 YILA SONUÇLANIR"

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianamenin henüz oluşturulmadığına dikkat çekip mahkeme sürecine ilişkin tarih veren Tayyar, "İddianame çıkar, yargılamanın seyrine bakılır, en azından yerel mahkeme kararı görülür. Belli ki yerel mahkeme 2 yıla sonuçlanır diye tahmin ediyorum. Ne olacağını bilemiyoruz ama seçimden sonuçlanır diye tahmin ediyorum. Tablo biraz daha somutlaşır, ondan sonra parti kurmayları ve İmamoğlu ile de görüşüp yeni bir yol haritası ve strateji belirlersiniz" diye konuştu.

"YAVAŞ'IN AĞZINA BİR PARMAK BAL ÇALDI"

CHP'nin adayının İmamoğlu olduğunu açıklayan ancak Mansur Yavaş'ın ayrılacağı iddiaları sonrası onun da ismini zikreden Özgür Özel'in bu hamlesinin ciddi bir rota değişikliği olarak algılandığını kaydeden Şamil Tayyar, "Özel, Mansur Yavaş'ı denklemin içinde tutmak için bir parmak bal çaldı ağzına. 'Eğer sıkıntı olursa yarın sen bizim için bir seçeneksin, alternatifsin' demek istemiş gibi. Ama daha 3 gün önce 'A'dan Z'ye bütün planlarımız İmamoğlu' dediniz, sonra bir baktık Mansur Yavaş ismi çıktı. Bu taktik bile olsa doğru zaman değil. CHP'liler de çok sevimli karşılamadılar bunu." şeklinde yorum yaptı.