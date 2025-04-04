Şamil Tayyar’dan çarpıcı İmamoğlu sözleri: Diploma sorunu 6’lı Masa’da gündeme geldi!

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programına konuk olan Gazeteci/Yazar Şamil Tayyar, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Tayyar, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6’lı Masa döneminde İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili sorun olduğunu paylaştığını ifade etti…

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber'deki Medya Kritik programında, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Tayyar, İstanbul Üniversitesi'nin 18 Mart'ta İmamoğlu'nun 1994 tarihli İngilizce İşletme Bölümü diplomasını iptal etmesi üzerine yaptığı açıklamada, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda bilgi sahibi olduğunu öne sürdü.

İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ederken İstanbul Üniversitesi, 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişti. 1994 tarihli İstanbul Üniversitesi (İÜ) İşletme Fakültesi İngilizce Bölümü'nden mezun olan Ekrem İmamoğlu ile ilgili Gazeteci/Yazar Şamil Tayyar’ın açıklamaları dikkat çekti.

“DİPLOMASINDA SORUN VAR”

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumdan haberi olduğuna dair bilgiler olduğunu ifade eden Tayyar, “Kemal Beyin bazı özel sohbetlerde hatta bir rivayete göre 6’lı Masada İmamoğlu ismini neden getirmediği söylendiğinde ‘onun diplomasında sorun var’ dediğini yakın çevresi anlatıyor. Kemal Beyin zihninde zaten bir şablon var zaten” şeklinde konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1908248301977428226

“ O ZAMAN KEMAL BEY’E İLETİLDİ”

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de “İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili birisi Beylikdüzü’ne aday olacağı zaman Kemal Bey’e iletiliyor. O zaman Kemal Bey görmezden geliyor ama diploma engel değil tabi belediye seçimleri için” dedi.

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar ayrıca, kurultayda muhalif isimlere de vurgu yaptı. Tayyar, “İmamoğlu’na operasyon Kılıçdaroğlu’nun hayallerini suya düşürdü. Kurultayda hesaplaşma yine de yaşanacak. Muhalif delegeler kurultayda Özgür Özel’in ismini çizecek” diye konuştu.