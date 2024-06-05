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Şampiyon Beştepe'de! Erdoğan, Galatasaray heyetini kabul etti

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
05 Haziran 2024 16:14 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyeti ve futbolcularını Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yoğun mesaisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-24 sezonunu zirvede tamamlayan Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Şampiyon Beştepe'de! Erdoğan, Galatasaray heyetini kabul etti - 1. Resim

ERDOĞAN'A 100. YIL FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Galatasaray'ın cumhuriyetin 100. yılına özel tasarlanan formasını hediye etti.

Ziyarette Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bazı futbolcuların yanı sıra, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray Kadın Futbol Takımı Kaptanı Emine Ecem Esen ile Sutopu Süper Lig şampiyonu ve LEN Challenger Kupası'nı alarak Avrupa Şampiyonu olan Galatasaray Sutopu Takımı da yer aldı.

Şampiyon Beştepe'de! Erdoğan, Galatasaray heyetini kabul etti - 2. Resim

Sarı kırmızılılar, şampiyonluklarda elde ettiği kupaları da beraberinde götürdü.

Kaynak: Tgrthaber.com
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