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 | Yusuf Özgür Bülbül

Savcılık CHP’li vekiller için harekete geçti: Başaran fezleke için tarih verdi!

CHP'li bazı isimlerin şikayetleri üzerine başlatılan ve kurultay sürecinde rüşvet, döviz hareketliliği ve medya manipülasyonu iddialarını içeren soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Nuray Başaran, savcılığın 9 CHP milletvekili hakkında hazırladığı fezlekelerin bu hafta Meclis’e söyledi...

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 23:55

TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programına konuk olan gazeteci Nuray Başaran, kurultay soruşturmasıyla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Başaran, soruşturma kapsamında şu ana kadar 90 şüphelinin ifadesinin alındığını, 36 tanığın dinlendiğini ve toplamda 124 şüphelinin bulunduğunu belirtti. Başaran, savcılığın bu süreçte 9 CHP'li vekil için hazırladığı fezlekeleri bu hafta Meclis'e sunacağını ifade etti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1920578898128978331

“BU HAFTA MECLİS’E GÖNDERİLECEK”

Gazeteci Nuray Başaran, “Kurultay soruşturmasında 90 şüpheli ifade verdi. 36 tanığın ifadesine başvuruldu, 124 şüpheli var. Savcılık 9 CHP’li vekil için bu hafta Meclis’e fezleke gönderecek.” dedi.

Savcılık CHP’li vekiller için harekete geçti: Başaran fezleke için tarih verdi!

Başaran, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecindeki mağduriyetinin kabul edildiğini ve söz konusu dosyaya bir savcının daha görevlendirildiğini aktardı. Başaran, “Kılıçdaroğlu’nun mağduriyeti kabul ediliyor. Kurultay dosyasına bir savcı daha görevlendirildi.” ifadelerini kullandı.

Savcılık CHP’li vekiller için harekete geçti: Başaran fezleke için tarih verdi!

Bu gelişmelerin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına dair manipülatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında da soruşturma başlattığı öğrenildi.

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