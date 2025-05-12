Selahattin Demirtaş'tan fesih yorumu! DEM Parti sürpriz ziyaret sonrası mesajını paylaştı

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinde ziyaret etti.

DEMİRTAŞ'TAN FESİH AÇIKLAMASI

Görüşmede PKK’nın fesih kararına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten DEM Parti, Selahattin Demirtaş’ın fesih kararıyla ilgili görüşlerini de paylaştı.

Demirtaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

"Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz. PKK’nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Öcalan olmak üzere Cumhurbaşkanına, Bahçeli’ye, Özel’e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Ahmet Türk’e ve Pervin Buldan’a teşekkür ediyoruz.

"TARİHİ ADIMI COŞKUYLA KARŞILIYORUZ"

Bu tarihî adımı Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz. Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."