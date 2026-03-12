SETA’dan kritik panel! İran-ABD savaşı masaya yatırılıyor

28 Şubat sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrası bölge ateş çemberine dönerken, SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), yaşanan gelişmeleri ve savaşın muhtemel sonuçlarını uzman isimlerle değerlendiriyor. Panelde ayrıca Irak'taki Şii siyasi ve dini ağlar üzerindeki etkileri de konuşulacak.

'İran’da Güç Değişimi, Irak Hattı ve Uluslararası Hukuk' başlıklı panelin moderatörlüğünü Sibel Düz üstlenecek.

SETA'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"ABD-İran çatışmasının uluslararası hukuk açısından doğurduğu tartışmalar, İran'daki liderlik değişiminin Irak'taki Şii siyasi ve dini ağlar üzerindeki etkileri, İran'da dini meşruiyet ile askeri güç arasındaki dengenin nasıl evrileceğini tartışacağımız bir web panel düzenliyoruz.

Paneli X, Youtube, Instagram, LinkedIn ve Facebook hesaplarımız üzerinden canlı izleyebilirsiniz

ETKİNLİK TAKVİMİ:

Tarih: 12 Mart 2026

Saat: 21.00 – 22.15

Mecra: Çevrimiçi

KONUŞMACILAR:

Panelin moderatörlüğünü SETA’dan Sibel Düz üstlenirken, tartışmaya katkı sunacak isimler ise; Yücel Acer, Bilgay Duman, ve Mustafa Caner.

