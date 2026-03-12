Menü Kapat
10°
SETA’dan kritik panel! İran-ABD savaşı masaya yatırılıyor

ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası İran’da Hamaney döneminin sona ermesi ve misilleme saldırılarıyla bölge geneline yayılan kaos, SETA’nın düzenleyeceği panelde uzman isimler tarafından tüm boyutlarıyla masaya yatırılıyor. Panelde ayrıca Irak'taki Şii siyasi ve dini ağlar üzerindeki etkileri de konuşulacak.

SETA'dan kritik panel! İran-ABD savaşı masaya yatırılıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 14:18

28 Şubat sabahı ve ’in ’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrası bölge ateş çemberine dönerken, SETA (, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), yaşanan gelişmeleri ve savaşın muhtemel sonuçlarını uzman isimlerle değerlendiriyor. Panelde ayrıca 'taki Şii siyasi ve dini ağlar üzerindeki etkileri de konuşulacak.

SETA’dan kritik panel! İran-ABD savaşı masaya yatırılıyor

'İran’da Güç Değişimi, Irak Hattı ve Uluslararası Hukuk' başlıklı panelin moderatörlüğünü Sibel Düz üstlenecek.

SETA'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"ABD-İran çatışmasının uluslararası hukuk açısından doğurduğu tartışmalar, İran'daki liderlik değişiminin Irak'taki Şii siyasi ve dini ağlar üzerindeki etkileri, İran'da dini meşruiyet ile askeri güç arasındaki dengenin nasıl evrileceğini tartışacağımız bir web panel düzenliyoruz.
Paneli X, Youtube, Instagram, LinkedIn ve Facebook hesaplarımız üzerinden canlı izleyebilirsiniz" denildi.

ETKİNLİK TAKVİMİ:

Tarih: 12 Mart 2026

Saat: 21.00 – 22.15

Mecra: Çevrimiçi

KONUŞMACILAR:

Panelin moderatörlüğünü SETA’dan Sibel Düz üstlenirken, tartışmaya katkı sunacak isimler ise; Yücel Acer, Bilgay Duman, ve Mustafa Caner.

https://x.com/setavakfi/status/2031780150145400998?s=20

