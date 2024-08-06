Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında suç duyurusu! İfadeye çağırıldı

06 Ağustos 2024 17:52 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:56

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş'ten ortak açıklama: Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş'ten ortak açıklama: Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder

Suikaste kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

X platformundan açıklama yapan Ayşe Ateş, "Kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu" dedi.

"MAHKEME ONLARIN İFADELERİNİ ALMALIYDI"

İrlandalı yazar George Bernard Shaw'ın "İnsan ne kadar daha fazla şeyden utanırsa o kadar şeref ve onur sahibi olur" sözünü de hatırlatan Ateş, şunları söyledi:

"İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle..."

İFADEYE ÇAĞIRILDI

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Ayşe Ateş hakkında, duruşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ayşe Ateş ifadeye çağrıldı.

Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.