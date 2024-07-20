Sinem Dedetaş'tan İBB adaylığına açık kapı: Çok güzel bir yakıştırma 

20 Temmuz 2024 21:38 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 21:45

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den Üsküdar Belediye Başkan adayı olan ve yarışı rakiplerinin önünde bitiren Sinem Dedetaş'ın ismi "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonraki yeni İBB Başkanı" olarak dillendiriliyor. Gözlerin üzerine çevrildiği Dedetaş ise konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İBB ADAYI OLUR MUSUNUZ?"

Fatih Altaylı'nın YouTube yayınına konuk olan Dedetaş, "Herkes size baktığında şunu görüyor, İstanbul'un bir sonraki büyükşehir belediye başkanı siz olacakmışsınız gibi bir hava var. Böyle bir fikriniz var mı? Başınıza bela açmak istemem, parti içerisindeki okları üzerinize çevirmek istemem ama Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına giderse siz de İBB Başkan adaylığına gider misiniz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"GÜZEL BİR YAKIŞTIRMA"

"Çok güzel bir yakıştırma. Bunu duyuyorum. Biz kendi içimizde bunları konuşmuyoruz çünkü Üsküdar'a odaklanmamız lazım. Zihin başka yere dağılmamalı. Tabii çok onur verici bir şey. Şunu da biliyorum; siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. O yüzden bu gündemin nasıl olacağı, nasıl gelişeceği belli olmayacağı için biz kendi konularımız arasına bunu almıyoruz. En azından layık görülmek bile mutluluk verici."

OYLARIN YARISINI ALARAK SEÇİLMİŞTİ

31 Mart Yerel Seçimleri'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun girişimleri sonrası CHP'nin Üsküdar adayı olan Sinem Dedetaş, AK Partili rakibi Hilmi Türkmen'e yaklaşık 24 bin oy fark atmıştı. Sinem Dedetaş oyların yüzde 49.90'ını alırken Hilmi Türkmen ise yüzde 42.37'de kalmıştı.