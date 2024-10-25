Siyasette dengeleri değiştirecek hamle! 5 parti yeni ittifak kuracak

25 Ekim 2024 15:06 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 16:14

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çağrısı siyasette dengeleri değiştirdi. CHP'nin de destek sinyali verdiği sürpriz çıkış sonrası Öcalan'ın affına karşı çıkan cephenin yeni bir ittifak kuracağı iddia edildi. İttifakta adı geçen partilerden birinden gelen açıklamada, "Tek tek isim veremeyiz ama üçüncü bir ittifak bloğu üzerinde çalışıyoruz" denildi. İşte üçüncü ittifakta adı geçen partiler...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu hafta yaptığı sürpriz çıkış siyaset kulislerinde tartışılmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclis'e konuşmaya davet eden Devlet Bahçeli​, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" diye konuştu.

ERDOĞAN VE ÖZEL'DEN DESTEK

Bahçeli'nin söz konusu açıklamalarına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek sinyali geldi. Siyasette yeni ve temiz bir sayfa açılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda, Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihî fırsat penceresinin, kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel ise Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Terörün durması, terör örgütünün ortadan kalkması, 86 milyonun barış içinde yaşaması için atılacak her adımı önemsiyoruz. Kimin sözü varsa kıymetlidir, söylesin. Kürt sorununun çözümü için elimizden gelen her katkıyı yapmaya hazırız" mesajını verdi.

MUHARREM İNCE​'DEN YENİ İTTİFAK ÇAĞRISI

İktidar ve ana muhalefetten gelen açıklamalardan rahatsız olup teröristbaşına af çağrısına net bir biçimde karşı çıkan cephenin ise yeni bir ittifak kurma hazırlığına başladığı iddia edildi. Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına rest çeken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Yapmamız gereken kafa kafaya, el ele vererek ve birlikte durarak yerli, milli, akıllı, medeni ve namuslu olan cepheyi tahkim etmektir. Bütün Cumhuriyetçileri ve Milliyetçileri birleşmeye davet ediyorum" çağrısını yapmıştı.

5 PARTİ LİDERİNİN ADI GEÇİYOR

Muharrem İnce'nin bu çıkışının ardından sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi​ Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ayrılan ve yeni parti kuracak olan Yavuz Ağıralioğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yan yana olduğu fotoğraflar paylaşılarak 'Cumhuriyetçiler, Milliyetçiler birleşin' yorumu yapıldı.

ZAFER PARTİSİ'NDEN İDDİALARA CEVAP

Söz konusu fotoğrafa ilişkin ittifak çağrısı yapılan partilerden birinden açıklama geldi. 'Milliyetçi Çatı İttifakı' iddialarına cevap veren Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu Sözcü TV'de şöyle konuştu:

"ÜÇÜNCÜ BİR İTTİFAK ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

"Böyle bir talep geliyor. Tabii bu fotoğraftaki haliyle değil fakat bir milliyetçi cephe veya çatı talebi var. Milliyetçi çatı ittifakı zaten bizim de üzerinde çalıştığımız bir şey. Yerel seçim döneminden bu yana üçüncü bir ittifak bloğu üzerinde çalışıyoruz. Tek tek parti isimi şu an söylemeyeyim ama yapabileceğimiz partilerle bu milliyetçi çatı ittifakını konuşuyoruz. İlgi de görüyor fakat söylenen şu; daha görünen 1,5 veya 2 yıl var. Köprünün altından çok sular akar. Ancak temasta kalalım. Bu ittifakın gerçekleşmesi olası, üzerinde çalışılan bir durum. Seçime yönelik bir ittifaktan ziyade anayasa değişikliğine karşı güç birliği cephesi olarak da konuşuluyor."