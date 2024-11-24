Siyasilerden Öğretmenler Günü mesajları

24 Kasım 2024 09:35 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 09:40

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla siyasilerden peş peşe mesajlar geliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın için hazırlanan bir videoyu paylaştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz evlatlarımızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla siyasilerden paylaşımlar gelmeye başladı. İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, Batman'da eli kanlı PKK​'lı teröristlerin saldırısı sonucu 7 yıl önce şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdiği kısımlar kullanılarak hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından yayımladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında; "Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İDEALİ, SİZLERİN EMEKLERİYLE ÇOK DAHA SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELİYOR"

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ömürlerini geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza ve gençlerimize adayan, ülkemizin dört bir yanına eğitim meşalesini taşıyan sevgili öğretmenlerimiz... Büyük ve güçlü Türkiye ideali, sizlerin emekleriyle çok daha sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Bu uğurda Aybüke Yalçın gibi nice öğretmenimiz hainlerin hedefindeydi. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun."

NUMAN KURTULMUŞ: ÖĞRETMENLERİMİZ EVLATLARIMIZIN YOLUNU AYDINLATMAYA DEVAM EDECEKTİR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kurtulmuş, paylaşımında; "Bilgi ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, yarınlarımızın harcını yoğuran öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Biliyoruz ve inanıyoruz ki 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen bir medeniyetin mensupları olarak; dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz evlatlarımızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Bu anlamlı gün dolayısıyla tüm öğretmenlerimize özveri ve emekleri için şükranlarımı sunuyor, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.