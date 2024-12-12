Somali ile Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü! Hakan Fidan tarihi rolü anlattı

12 Aralık 2024 12:39 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 15:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birtakım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşarak, Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını attıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye'nin bu süreçte nasıl bir tarihi rol oynadığını belirterek, "Türkiye’ye duyulan güven ve sağlanan mutabakat, adil ve sürdürülebilir çözümler üreten diplomasi anlayışımızın güçlü bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali​ Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya​ Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi. Konuklarını ve heyetlerini Türkiye​'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Erdoğan, Somali ve Etiyopya'nın Türkiye'ye duydukları güven neticesinde yaklaşık 8 ay önce başlatılan Ankara Süreci'nde önemli bir aşamaya gelindiğini bildirdi.

HUZUR VE REFAHA KATKI SAĞLAYACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Somali ve Etiyopya arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çözümü yönünde önemli bir aşamayı tamamladık. 8 aydır ortaya konan diplomatik çaba ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci bizzat yönetmesi sayesinde Türkiye; Afrika kıtasında istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak tarihi bir adıma öncülük etti.

GELECEĞE ODAKLANAN BİR BİLDİRİ

Süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini, önceliklerini ve beklentilerini dikkatle dinledik. Her iki ülkenin katkılarıyla üzerinde mutabık kaldığımız Ankara Bildirisi metnini ortaya çıkardık. Geçmişe değil geleceğe odaklanan bu ortak bildiri, iki dost ülkenin iş birlikleri üzerine inşa edecekleri ilkeleri belirlemektedir.

'DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye’ye duyulan güven ve sağlanan mutabakat, adil ve sürdürülebilir çözümler üreten diplomasi anlayışımızın güçlü bir tezahürüdür. Somali ve Etiyopya’ya, arabuluculuğumuza duydukları güven ve yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da sürecin ilerlemesi ve taraflar arasında iş birliğinin güçlenmesi için desteğimizi sürdüreceğiz."

'DÜNYA BARIŞI İÇİN KİLİT ÜLKE'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sn Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği siyaset ve ürettiği siyasi kapasite, bölgemiz ve dünyadaki tüm sorun alanlarının çözümü için en güvenilir siyasi adrestir.

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor.

Ülkemizin yürüttüğü çok taraflı, adalete dayanan ve barış eksenli siyaset sonucunda Somali-Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi.

Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.