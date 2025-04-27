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 | Murat Makas

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 27 Nisan mesajı: Cumhuriyetimizi kirletmeye kalktılar

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 27 Nisan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, ''Demokrasimizi çalmak isteyenler bir kere daha Cumhuriyetimizi kirletmeye kalktılar.'' dedi.

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Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 27 Nisan mesajı: Cumhuriyetimizi kirletmeye kalktılar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 14:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabı üzerinden 27 Nisan ile ilgili bu mesajı yayınladı. Ömer Çelik mesajında ''askeri vesayetçi sistem Cumhuriyetimizi istismar ederek Meclis iradesini ve hukuku hiçe sayma yoluna gitti.'' dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

“27 Nisan” siyasi hayatımızın sembol günlerinden biridir.

Demokrasimiz , 2007 yılının 27 Nisan’ında, TBMM tarafından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde askeri vesayetçi anlayışın bir muhtıra teşebbüsü ile karşılaştı. Askeri vesayetçi zihniyet Cumhurbaşkanı seçim sürecine müdahale etmek amacıyla, “Cumhurbaşkanı Cumhuriyete sözde değil, özde bağlı olmalıdır" diyerek bir kere daha keyfi yaklaşımlar için Cumhuriyetimizi istismar ederek Meclis iradesini ve hukuku hiçe sayma yoluna gitti.

''CUMHURİYETİ KİRLETMEYE KALKTILAR''

Bütün muhtıralarda olduğu gibi hemen yargı vesayeti devreye girdi ve ardından demokratik iradeye karşı bazı odaklar tarafından mitingler organize edildi. Yine Cumhuriyetimizi sömürerek, Cumhur’un iradesine karşı yapılan bu mitinglere “Cumhuriyet mitingleri” denildi. Demokrasimizi çalmak isteyenler bir kere daha Cumhuriyetimizi kirletmeye kalktılar.

Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakandı. Sözde muhtıra teşebbüsüyle beraber Ankara yine koyu bir karanlığa gömülmüştü ve Hükümetimizin sonunun geldiği kanaati yayılmaya çalışılıyordu.

Hesap edemedikleri şey ise Cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun “EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR” ilkesine bağlılığı ve tüm kadrolarımızın bu mücadeleyi vermek için dimdik ayakta ve hazır oluşuydu. Ankara’ya koyu bir karanlık gibi çöken o geceyi sabaha dek tüm zerrelerine kadar hatırlıyorum. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kararlılığının önderliğinde o geceyi tüm demokratik mücadele gücümüzü yeniden inşa ederek geçirdik.
Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Başbakan ve hükümet muhtıraya direndi. O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla muhtıra teşebbüsüne verilen cevapta, "Başbakan'a bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez” açıklaması yapıldı. Böylece Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mizi sömürmeye çalışanlara geçit verilmedi.

''MUHTIRA TEŞEBBÜSÜ KÂĞIT PARÇASINA DÖNMÜŞTÜR''

Bu direniş, demokrasimiz için devrim niteliğinde bir siyasi kararlılıktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz demokratik devrimlerin “Milli İrade” lehine en dönüştürücü duruşlarından biri budur.

Bu duruş sayesinde MUHTIRA TEŞEBBÜSÜ KÂĞIT PARÇASINA dönmüştür.

https://x.com/omerrcelik/status/1916454912386269587

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