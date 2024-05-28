Son dakika! Bakan Fidan'dan Filistin tepkisi: ABD olmasaydı soykırım olmazdı

28 May 2024 13:09 - Güncelleme : 28 May 2024 13:26

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, düzenlediği basın toplantısında İsrail-Hamas arasında devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, geçtiğimiz gün yaşanan Mısır-İsrail arasındaki çatışmanın yakından takip edildiğini ifade etti. Fidan ayrıca İsrail'in Refah'taki katliamlarının insanlık dışı olduğunu belirterek, "İnsanlık vicdanında gerekli müdahaleyi görecek" dedi.

'GAZZE'DEKİ KATLİAMLAR DURMALI'

"ABD desteği olmasa soykırım olmazdı" diyen Bakan Fidan, "Biz Gazze'de işlenen katliamların durdurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Daha sonra Kızıldeniz'deki olayla ve bölgede gelişen gelişmeler yayılma riskini sürekli gündeme tuttu" dedi.

'GEREKLİ MUAMELEYİ GÖRECEK'

Bakan Fidan İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarıyla ilgili ise "İsrail, mümkün olan en sert, en insanlık dışı faaliyetleri sürekli sürdürmekte. Yürüttüğü olduğu bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.