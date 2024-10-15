Son dakika | Bakan Fidan açıkladı! Lübnan'dan yeni tahliyeler olacak mı?

15 Ekim 2024 13:51 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:29

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Ürdün Dışişleri ve Yurtdışı Vatandaşlar Bakanı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Filistin topraklarının ele geçirilmesine sessiz kalınamayacağını belirten Fidan, "Biz Ürdün ile beraber iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesinin çok profesyonelce yapıldığını dile getiren Bakan Fidan, "Başvuruda bulunan bütün vatandaşlarımızı tahliye ettik. Türkiye bunu yapan tek ülke oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, Ankara’da Ürdün​ Dışişleri ve Yurtdışı Vatandaşlar Bakanı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Filistin​ devletini zihinlerinden dahi silmek isteyenlere karşı sessiz kalmamalıyız. Filistinliler kendi ana vatanlarında yaşama hakkına sahiptirler. Bu devlet tüm yetki ve imkanlarıyla tam anlamıyla bir devlet olacaktır. Biz Ürdün ile beraber iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceğiz.

(UAD'daki İsrail aleyhine açılan davaya Türkiye​'nin müdahil olması) Bu davanın takipçisiyiz. Ürdün de Güney Afrika Cumhuriyeti'ni desteklediğini açıklamıştı. Kudüs'teki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. İslam dünyası olarak Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi statükosunu ihlale yönelik eylemlere sessiz kalamayız. Ürdün ile fikir birliği içerisindeyiz.

LÜBNAN'DAN YENİ TAHLİYELER OLACAK MI?

966 vatandaşımızı tahliye etmeyi başardık. Başvuruda bulunan bütün vatandaşlarımızı tahliye ettik. Türkiye bunu yapan tek ülke oldu. Çok profesyonel bir şekilde bu işi yaptık. Gerekli durumunda neler yapılabilir buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Olası tahliye planımız da hazır.