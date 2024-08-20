Son dakika | Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi! Hollandalı mevkidaşıyla görüştü
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 21:27 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 21:51
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü.
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler hakkında telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefon üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.
GAZZE VE UKARYNA MASAYA YATIRILDI
Görüşme sırasında iki ülke arasındaki ilişkiler, Gazze'deki mevcut durum ve Ukrayna'daki son gelişmeler gibi konular masaya yatırıldı.
Kaynak: tgrthaber.com