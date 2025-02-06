Bakan Hakan Fidan, Lavrov ile görüştü! Masada Suriye ve Ukrayna vardı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Şubat 2025 17:42 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:44
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede iki isim; Suriye ve Ukrayna'daki son durumu masaya yatırdı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovv telefonda görüştü.
Görüşmede; ikili ilişkileri, Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.
Kaynak: tgrthaber.com