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Bakan Hakan Fidan, Lavrov ile görüştü! Masada Suriye ve Ukrayna vardı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Şubat 2025 17:42 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:44
Bakan Hakan Fidan, Lavrov ile görüştü! Masada Suriye ve Ukrayna vardı

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede iki isim; Suriye ve Ukrayna'daki son durumu masaya yatırdı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovv telefonda görüştü.

Görüşmede; ikili ilişkileri, Suriye'deki gelişmeleri ve Ukrayna'daki durumu ele aldı.

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Kaynak: tgrthaber.com

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