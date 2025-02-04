Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyardı: Netahyahu savaşı tekrar başlatabilir

04 Şubat 2025 14:51 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:22

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze ve Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Kameraların karşısına geçen ikilinin, Gazze ve Suriye mesajları oldukça dikkat çekti. dikkat çekti. Bakan Fidan, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması sırasında yaptıkları dolayısıyla Mısır'a teşekkür etti. Ayrıca Bakan Fidan, Suriye konusunda "Suriye'de istikrar için terör bitmeli" dedi.

"NETAHYAHU SAVAŞI TEKRAR BAŞLATABİLİR"

Hakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

Bölgedeki sorunlarımızla ilgileniyoruz çünkü biz ilgilenmezsek 3. ülkeler ilgileniyor. Yerel sorunlara ithal çözüm arayışları çare olmadı. Çevremizdeki sorunlarla ilgili kendi çözümlerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Filistin'deki durum bu meselelerin başında geliyor. Her şeyden önce Gazze'deki ateşkes çabaları dolayısıyla Mısır'a teşekkür borçluyuz. Katar ve diğer ülkeler ile beraber Mısır yoğun çaba gösterdi. Pazar günü Doha'da Hamas büro üyeleriyle görüştüm. Hamas ateşkes şartlarını yerine getirmek konusunda kararlı. Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali herkesi tedirgin ediyor.

"BATI ŞERİA'DAKİ SALDIRILARA BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ"

Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna soykırımın yeniden başlatmasının önüne geçilmelidir. Mısır, Gazze'ye yardım konusunda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Son günlerde Filistin halkının topraklarının koparma fikri yeniden gündeme geldi. Bu fikir insanlığa aykırıdır. Bu fikir sadece ve sadece yeni çatışmalara yol açacaktır. Filistinlileri yurdundan edecek fikirlerin önüne geçmeliyiz. Batı Şeria'da ise süren saldırılara bir an önce son verilmesi gerekiyor.

15 FİLİSTİNLİNİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ

16 ay süren savaşın ardından Filistin'in de İsrail'in de barışa ihtiyacı var. Filistinlileri ana yurtlarından kovmayı hedefleyen her türlü girişimin karşısındayız. Türkiye aleyhine propaganda olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. Bizim yaptığımız barışa hizmettir

"SURİYE'DE İSTİKRAR İÇİN TERÖR BİTMELİ"

Suriye'nin istikrarı için yeni yönetime destek şart. Suriye'deki istikrarın ön koşulu olarak DAEŞ ve YPG terörünün bitmesi ve bölgeden temizlenmesi gerekmektedir. Bölgesel olarak DAEŞ'e karşı beraber çalışmalıyız"