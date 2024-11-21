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Son dakika | Bakan Kemal Memişoğlu'ndan Özgür Özel'e istifa cevabı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Kasım 2024 15:56 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:11
Son dakika | Bakan Kemal Memişoğlu&#039;ndan Özgür Özel&#039;e istifa cevabı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CHP lideri Özgür Özel'in 'istifa' çağrısına cevap verdi. Memişoğlu, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir. Bunları yakalattığımız için mi?" dedi.

Vicdansız ve insanlık yoksunu Yenidoğan Çetesi üyeleri hakim karşısında hesap veriyor. Sanıklar tek tek savunmalarını yaparken skandal olayın duyulmasıyla birlikte başta CHP lideri Özgür Özel olmak üzere birçok isim Sağlık BakanıKemal Memişoğlu​ için istifa​ çağrısı yaptı.  

Bakanlığın bütçe görüşmelerinde CHP'li vekiller de komisyon sıralarına bebek​ kıyafetleri bırakarak Bakan Memişoğlu'nu protesto etti ve istifa çağrılarını yineledi. 

Son dakika | Bakan Kemal Memişoğlu'ndan Özgür Özel'e istifa cevabı - 1. Resim

İSTİFA ÇAĞRILARINA CEVAP VERDİ

İstifa çağrılarına Bakan Memişoğlu cevap verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir. Bunları yakalattığımız için mi?" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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