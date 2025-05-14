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Son dakika: Bakan Tunç'tan Öcalan'a umut hakkı açıklaması! 'Söz konusu değil'

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesajlar verdi. Bakan Tunç, Abdullah Öcalan'a ilişkin soruya, "Umut hakkı söz konusu değil. Böyle bir durum da görüşme de yok" şeklinde yanıt verdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 12:49

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesajlar verdi. Bakan Tunç, Abdullah Öcalan'a ilişkin soruya, "Umut hakkı söz konusu değil. Böyle bir durum da görüşme de yok" şeklinde yanıt verdi.
Tunç, AKP'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son dakika: Bakan Tunç'tan Öcalan'a umut hakkı açıklaması! 'Söz konusu değil'

"İNFAZ KANUNUNDA YAPILABİLECEK HUSUSLAR VAR"

Belirli infaz düzenlemelerinin gündemlerinde olduğunu ancak umut hakkının söz konusu olmadığını ifade eden Tunç, "Böyle bir durum da görüşme de yok" ifadelerini kullandı.

Tunç, özetle şunları söyledi: "Meclis gündeminde HSK seçimleri ve başka konular var. Cezaevi şartlarıyla ilgili yasal çerçevede yapılması gerekenler genel olarak söylüyoruz. Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenlemeleri genişletebiliriz. Bu konudaki çalışmamızı Meclis grubumuzda paylaştık. Meclis'in yaz için ara vermesine zaman var. İnfaz kanununda yapılabilecek hususlar var. Kanun gerektiren bir husus olursa bunlar yürütmenin yetkisinde olan hususlar değil."

Son dakika: Bakan Tunç'tan Öcalan'a umut hakkı açıklaması! 'Söz konusu değil'

BAHÇELİ DİLE GETİRMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı ve Abdullah Öcalan'a seslendiği konuşmada, "umut hakkı"nı gündeme getirmişti.

Bahçeli, Öcalan için, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demiş ve şöyle devam etmişti: "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın."

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