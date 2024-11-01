Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili açıklama! 'Terörün siyaseti olmaz'

01 Kasım 2024 12:18 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:22

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan Yerlikaya, 'Şehrin emini terör yandaşı olamaz' dedi.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Esenyurt ve Ahmet Özer açıklaması: Nerede olursa olsun karşıyım

Müsavat Dervişoğlu'ndan Esenyurt ve Ahmet Özer açıklaması: Nerede olursa olsun karşıyım

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, Şanlıurfa​'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan Yerlikaya, 'Şehrin emini terör yandaşı olamaz' dedi.



Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Peygamberler şehri, bereketli toprakların kalbi Şanlıurfa'dayız. Bu topraklar kardeşliğimizin, ortak geçmişimizin simgesidir. Buradan yükselen kardeşlik ruhu bizi bir arada tutan en yüksek bağlardan biridir.

Bu topraklarda büyük felaketlerle sınandık. Büyük mücadeleler destansı kahramanlıklarla bir ve beraber hepsinin üstesinden geldik. Bunun en büyük örneklerinden biri de kadim Şanlıurfa'dır.

TUSAŞ'A HAİN SALDIRI

TUSAŞ saldırısında da gördük ki terörün birliğimize darbe indirmekten başka hedefi yok. Kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok. Omuz omuza mücadele var, sırt sırta vermek var. Tıpkı Çanakkale'de, Malazgirt'te olduğu gibi. terör ile demokrasi bir arada olamaz. Demokratik hiçbir devlette terör yaşatılabilir bir kavram olmamıştır. Terör zehirdir, panzehiridir hukuktur.