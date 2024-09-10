Son dakika | Binali Yıldırım hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu belli oldu!

10 Eylül 2024 19:25 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 20:17

Son dakika haberi: Eski Başbakan Binali Yıldırım Kartal'da anjiyo operasyonu geçirdi. Yıldırım'ın, operasyonunun başarılı geçtiği ancak henüz taburcu olmadığı öğrenildi.

Nilüfer hastanede Reha Muhtar'ı ziyaret etti! Sözleri sevenlerine umut oldu

Nilüfer hastanede Reha Muhtar'ı ziyaret etti! Sözleri sevenlerine umut oldu

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım, Kartal'da bulunan bir hastanede anjiyo operasyonu geçirdi. Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’a, dün getirildiği Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo operasyonu yapıldı.

TABURCU EDİLMEDİ

Operasyonda Yıldırım'a 4 adet stent takıldı. Yıldırım'ın, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığının iyi olduğu ve henüz taburcu olmadığı öğrenildi.