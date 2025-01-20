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Son dakika | CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Sözcü
20 Ocak 2025 09:09 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:24
Son dakika | CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın&#039;a soruşturma

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a “Kamu görevlisine hakaret” ve “Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek” suçlarından soruşturma başlatıldı. Aydın ifade vermek üzere savcılığa çağırıldı.

Son dakika haberine göre  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle, "Kamu görevlisine hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Son dakika | CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı - 1. Resim

HEDEF GÖSTERDİ

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın gözaltına alındığı haberleri doğru değildir. Şahıs ifadeye davet edilmiştir. İstanbul Başsavcımız Sayın Akın Gürlek ile ilgili attığı tweet, kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

Cem Aydın'ın ifadeye çağrılmasına neden olan paylaşım:

Son dakika | CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma - 2. Resim

CHP'Lİ İSİMLERDEN TEPKİ 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cem Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldığını belirtti. Bulut, "Zulmün artsın ki tez zeval bulasın! Ne yaparsanız yapın, korkutamayacak, sindiremeyeceksiniz" dedi. 

Bulut'un, X hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın, Saray’ın kullanışlı aparatı Akın Gürlek’le ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrılmış. Anadolu’da bir söz vardır: Zulmün artsın ki tez zeval bulasın! Ne yaparsanız yapın, korkutamayacak, sindiremeyeceksiniz."

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Kaynak: Sözcü
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devlet bey20 Ocak 2025 10:07

işte böyle olmalı devletine milletine vatanına bayrağına askerine polisine devlet büyüğüne dil uzatanlara gerekli cevap her zaman böyle olmalı kim ne derse desin bu hususlarda taviz olmaz

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