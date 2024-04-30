Son dakika! CHP lideri Özel'den 1 Mayıs açıklaması

30 Nisan 2024 13:45 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:40

CHP lideri Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'den ayrılan Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay'ın CHP'ye katıldığını açıklayan Özel, "Sayın Müsavat Dervişoğlu seçildi, hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi. 1 Mayıs'a ilişkin de konuşan Özgür Özel, Taksim Meydanı'na çıkacaklarını söyledi.

Özel'in konuşmasından satır başları:

"Hafta sonu İYİ Parti'de Sayın Meral Akşener'in görevi bırakmasından sonra vedası ve bayrak değişimi vardı. Meral Hanım'a sağlık ve mutluluk diliyorum. Sayın Müsavat Dervişoğlu seçildi, hayırlı uğurlu olsun diliyorum

"BUGÜN BİR ANAYASA TARTIŞMASI VAR"

Bugün bir anayasa tartışması var. Bugün Sayın Kurtulmuş ziyaret etti. Anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için yapılmaz. Anayasalar toplumu kuşatırlar. Elbise gibidirler, özelliği hemen herkesin üzerine uymasıdır. Durdukça değer kazanırlar. Böyle bir metni yapmak, yani topluma yeni bir elbise dikmek... Sayın Kurtulmuş'a söylediğim kısım şudur: Giymeyeceğimiz elbiseyi alır mıyız? Sen mevcut anayasaya uymuyorsan, yenisini alsan ne olur, eskisinde kalsan ne olur?

ERDOĞAN İLE NE KONUŞACAK?

Yarından sonra kendisiyle (Erdoğan) görüşeceğiz. İş anayasaya gelince mevcut anayasaya uyulmasını beklemek kadar doğal bir şey yoktur. Taksim'i kapatmak anayasayı tanımamaktır. Can Atalay'ı bırakmamak anayasayı tanımamaktır. İttifak ortağınızın 'AYM kapatılsın' söylemlerine kulak tıkamak anayasayı tanımamaktır.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Diğer yandan Gazze'de tüm insanlığın yüreklerini sızlatan katliamlara batı üniversitelerinden tepkiler yükseliyor. Bu tepkiler şiddetle bastırıldığında oluşan görüntüler son derece utanç vericidir. Biz de ona tepki gösteriyoruz. O eylemleri öven iktidarın, dönüp Türkiye'de Boğaziçi'nde yapılan eylemlere müdahale etmesinin, ODTÜ'de Devrim Stadı'nda mezuniyet töreni yapılmasına izin vermeyenlerin, Amerika'daki eylemleri övmesi ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Aklınızı başınıza alın!

MÜLAKAT AÇIKLAMASI

Mülakatı kaldırmamak seçmeni kandırmanın itirafıdır. Madem atamayacaksınız niye okuttunuz kardeşim?" Önümüzdeki günlerde bir kanun teklifi ve acil eylem planımız var astsubay emeklileri için"