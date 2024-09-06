Son dakika | CHP'de yeni tüzük kabul edildi!

06 Eylül 2024 23:18 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 23:25

Son dakika: CHP tüzük değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. 28 maddede düzenleme yapılırken, yeni kurallar kabul edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi 20. Olağanüstü Kurultayı'nı yaptı. 3 dönem kuralı da başta olmak üzere 28 madde oy çokluğuyla geçti. 20. Olağanüstü Kurultayı Tüzük Komisyonu Tüzük ve Kurultay Yönetmeliği kabul edildi. Yönetmelikteki bazı maddeler şöyle:

-Önseçim, örgüt denetiminde önseçim, aday yoklaması ya da örgüt denetiminde aday yoklamasına katılanlar, merkez yoklaması, merkez adaylığı veya genel merkez kontenjani için başvuramazlar.

-En az bir seçim çevresinin aday listesinin ilk sırasında engelli adaya yer verilir.

-Bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili seçilebilir. Yarısı tamamlanmadan seçimlerin yenilendiği yasama dönemleri hesaba katılmaz.

-Önseçim, örgüt denetiminde önseçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması yöntemlerinde dönem koşulu aranmaz. Partinin milletvekili bulunmayan seçim çevrelerinde milletvekili çıkarmak veya bu seçim çevrelerinde partinin oyunu yükseltmek amacıyla Merkez Yönetim Kurulunun önerisi Parti Meclisi kararıyla dönem kuralı uygulanmayabilir.