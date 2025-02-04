Son dakika | CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a 'Cumhurbaşkanına hakaretten' soruşturma!

04 Şubat 2025 18:18 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 18:33

Son dakika haberi: Bugün CHP'ye katılan ve rozeti takılan İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Son dakika haberine göre, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un CHP'ye katılımı, partisinin TBMM Grup toplantısında düzenlenen törenle resmileşirken, gelişmenin hemen ardından Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt'un törende yaptığı konuşma nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" iddialarıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CEMAL ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?

Enginyurt, CHP'ye geçmesinin ardından yaptığı konuşmada TSK'dan ihraç edilen teğmenleri hatırlatarak, "Başımızda öyle biri var ki, ya benimsin ya kara toprağın dedirtmeye çalışıyor. Ne senin olacağız, ne kara toprağın. Senin olmaya gelmedik, olmayacağız Erdoğan. Mustafa Kemal'in askeri olmaya geldik" demişti.

Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

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