Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma mesajı: Yeni bir safhaya geçilmiştir!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezindeki programda konuştu. "28 Şubat derin yaralar açtı" diyen Erdoğan, "Türkiye’nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar halen tam olarak iyileşmiş değil." dedi. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Yeni bir safhaya geçilmiştir!" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezindeki programda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"28 Şubat’ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı zorbalık ve zülüm düzeni tesis ettiğini, o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP’li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz' diyecek kadar küstahlıklarına şahit oluyoruz. 28 Şubat başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye’nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar halen tam olarak iyileşmiş değil. Abartıyorsunuz diyen vicdan yoksunlarına sadece buz dağının görünen kısmı olan şu rakamlara iyi bakmalarını tavsiye ediyorum. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33.500 civarında.

https://www.youtube.com/watch?v=C7J3ViC3P90

SİLAH BIRAKMA MESAJI

Terörsüz Türkiye hedefinde dün itibariyle yeni bir aşamaya geçildi. 40 yıldır terör en büyük engeldi. Terörsüz Türkiye'nin kazananın ayırt etmeksizin 85 milyonun tamamı olacaktır. Önümüzde tarihi adım fırsatı var. Her türlü provokasyona karşı gereken tedbiri alacağız.

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