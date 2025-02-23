Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kongrede çarpıcı mesajlar: Kayıt dışı siyaset dönemi bitmiştir

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 22 yıldır Türkiye'nin kaptan köşkünde olduğunu ve nice tuzakların bozulduğunu ifade etti. Erdoğan muhalefete tepki göstererek ''Para babalarına sessiz kalmamızı beklediler. Onlar daha çok beklerler'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete tepki göstererek, ''Vesayetçilere boyun eğmemizi, para babalarına sessiz kalmamızı beklediler. Onlar daha çok beklerler'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaos baronlarına diyoruz ki bu devlet ve millet sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir. AK Parti döneminde sermayelerine sermaye katan iş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasındadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu kutlu sevdaya dönül veren, bu sevda ile ayakta duran herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu sevda ile devletine, vatanına, ezanına, istiklaline sahip çıkan aziz milletimin her bir ferdini yürekten selamlıyorum. Hayat mücadelesi veren tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gözü kulağı bizde olan, kaderini bizim kaderimiz ile birleştirmiş tüm mazlumları hürmet ile selamlıyorum. Bu davanın muhibbi olan her bir kardeşimi sevgi ile şükran ile selamlıyorum.

8. Olağan Büyük Kongre'mizin partimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit düşen kahramanlarımızı kemali edep ile yad ediyorum. Kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum. Salonumuza girmeden önce 60 bin kişi ile ayrıca selamlaştık.

Sizler bu dava için gövdenizi ortaya koydunuz, ilk günden beri bu kardeşinize sahip çıktınız. Sizlerle birlikte teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan, alın teri döken kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

"AK PARTİ BAYRAĞINI İLK AÇTIĞIMIZ GÜNDEN BERİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Biz bu güzel sevda yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu büyük kongreyi de uzun yolcuğun tazelenmesi, yeni kilometre taşı olarak görüyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana 24 yıldır kendini geliştirmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. Kongre sürecimizde il başkanlarımızın 4'te üçünün değiştiğini görüyoruz ilçe başkanlarımızın 3'te ikisinin değiştiğini görüyoruz.

Bayrağı devralanlardan daha verimli çalışmalar bekliyoruz. Esas sorumluluk ana kademe kadrolarımıza düşüyor. Kadın kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini bekliyorum. Ülkemizi önce 2053 sonra 2071 vizyonu ile buluşturacak olan gençlerden talebim gençliğin dinamizmini partimize taşımlarıdır. AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri yükseltmeye devam ediyoruz. Yönümüz hep geleceğe dönük şekilde yürüyoruz.

Biz buraya çilingir sofralarından, kaynağı belirsiz balya balya paralarla ulaşmadık. Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Ve bunda da muvaffak olduk.

https://x.com/RTErdogan/status/1893568638721966295

Yola çıkarken bize kimse gül bahçesi vaad etmemişti. Biz gül bahçesini kendi ellerimizle kurduk. Nice tuzağı bozarak, engelleri aşarak, gönüllere serptiğimiz gülleri suladık. Biz sadece seçimleri kazanarak değil, gönülleri kazanarak 22 yıldır Türkiye'nin kaptan köşkündeyiz.

Kendi başarısızlıklarının faturasını millete kesen kibirli siyaseti kapımıza yaklaştırmadık. Güçlü bir iradeyle milletimizin karşısına çıktık. Bugün de iç muhasebemizi öz güvenle yapıyoruz. Zorluklar karşısında yılmamızı beklediler, vesayetçilere boyun eğmemizi, zulüm karşısında sessiz kalmamızı beklediler. Bütün umutlarını AK Parti'nin yorulmasını bekleyenler 14 Ağustos 2001'den beri bekliyorlar. Onları bekletmeye devam edeceğiz. Bu bekleyiş aradığını bulamayacaktır.

Türkiye dönüşerek gelişirken, zaman zaman durup eski Türkiye'yi hatırlamamız gerekiyor. Burada on yıllar boyunca sivil siyaset vesayetin altındaydı. Milletin egemenliği ilkesi sadece lafta kaldı. Seçimle gelen iktidarlar, kimi zaman darbeyle, kimi zaman baskıyla kimi zaman da gazete manşetleriyle uzaklaştırıldı. Ülkenin başbakanının idam edildiği günleri gördük. Sağ-sol alevi sünni denilerek sokakların kan gölüne çevrildiği kapkara günler gördük.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dünyanın kurulduğunu ifade ederek terörün duvarlarının yıkılacağını ifade etti. Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken muhalefeti dönüştürme görevimizden de kaçınmayacağız. Bunu da siyasetin er meydanında yapacağız. Terörsüz Türkiye bir milli mutabakatın beklentisidir. Terörle siyaset ve demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için ya terör ya demokrasi diyoruz.

Türk'e de Kürt'e de faydası olmayan literatür yığını ile boğuşmaya vaktimiz yok. Terör belası başta olmak üzere Türkiye'nin safralarından kurtulması gerekiyor. Terörün karanlık gölgesinin ülkemizin üzerinden çekileceği günler yakındır. Hep beraber kenetlenecek, evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terörü yıkıp atacağız.

Önümüzdeki fırsatları değerlendirerek, terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bundan en çok terör örgütünün ideolojik bahçesinde otlanıp devletimize ve milletimize düşmanlık edenler rahatsız olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar bunun önüne geçemeyecekler, Türkiye'yi girdiği aydınlık yoldan geri çeviremeyecekler. Pensilvenya'daki hain başının ölümü sonrası bu örgüt çöküş ve dağılmaya girdi. Çökertene kadar bu hain yapı ile mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla sürecektir.

"CUMHUR İTTİFAKI SAPASAĞLAM OLDUĞU SÜRECE TÜRKİYE GÜVENDEDİR"

MHP ve Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında, ülkemizin kronik sorunlarının çözümünde ön açıcı tavırlarıyla Türk siyasi tarihine ismini yazdırmıştır. Cumhur İttifakı sapasağlam olduğu sürece Türkiye güvendedir, ülkemizin bekası, milletimizin kardeşliği güvence altındadır.

Hep kendi ajandalarını topluma dayatma peşinde koştular. Biz geçmişte devlet içindeki kirli oluşumla nasıl tavizsiz mücadele ürüttüysek bu kirli muhalefete de aynı şekilde eyvallah etmedik. Milletin bize emanetini yere düşürmedik. Milletin egemenliğine dönük her türlü saldırıya göğsümüzü daima siper ettik.

"KAYIT DIŞI SİYASET DÖNEMİ KAPANDI"

İş dünyasında da önemli adımlar attık. Esnafın, sanayicinin yanında olduk. bir avuç İstanbul seçkinin avucunda olan yatırımı istihdamı büyüttük. Son tartışmalar gösteriyor ki bazı hastalıklar devam ediyor. Siyasete hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin değiştiğini kabullenemiyorlar. AK Parti döneminde sermayesine sermaye katan bir grup eski Türkiye'yi yeniden devreye alma çabasındadır.

Tek dertleri kayıplarını devlet hazinesinden tanzim etmektir. Kaos baronlarına diyoruz ki; bu devlet ve bu millet sizin rüyalarınızı kabusa çevirme gücüne sahiptir. Eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz biz de size buna göre muamele ederiz. siyaset yapmak istiyorsanız işte er meydanı. Siyasi partilere bir tane daha eklenirse demokrasi zenginleşir ama kayıt dışı siyaset yapma dönemi kapanmıştır.

Yeni Türkiye'de kayıt dışı siyasete yer yoktur. Bu sözlerim komprador burjuvazinin sözcülüğüne soyunan muhalefet partilerinedir. Bu yeni Türkiye'ye alışmak, politikalarınızı buna göre hazırlamak zorundasınız.