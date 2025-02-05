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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier'le görüştü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
05 Şubat 2025 19:15 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 19:18

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Almanya Cumhurbaşkanı FrankWalter Steinmeier ile bir araya geldi. İkilinin görüşmesi sürüyor...

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir görüşme yapıyor. 

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Kaynak: tgrthaber.com

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